En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کشف تازه باستان‌شناسان در ۲ کیلومتری تخت جمشید

باستان‌شناسان در جریان تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تل روباهی کناره، در کمتر از دو کیلومتری جنوب مجموعه جهانی تخت جمشید، شواهدی از تدفین خمره‌ای متعلق به دوره بانش (آغاز ایلامی) و لایه فرهنگی متراکم جوش کوره را کشف کردند.
کد خبر: ۱۳۳۰۳۵۹
| |
806 بازدید

کشف تازه باستان‌شناسان در ۲ کیلومتری تخت جمشید

به گزارش تابناک و بنابر اعلام پژوهشگاه میراث‌ فرهنگی و گردشگری، پروژه‌ پژوهشی «تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تل روباهی کناره» در شهرستان مرودشت، استان فارس با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و همکاری پایگاه میراث جهانی تخت جمشید را آغاز کرد.

فضل‌اله حبیبی، سرپرست هیأت باستان‌شناسی تل روباهی کناره و کارشناس پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، گفت: این پروژه با هدف شناسایی دقیق محدوده استقراری تل روباهی و تعیین حریم حفاظتی آن به اجرا درآمده است.

این دکترای باستان‌شناسی پیش از تاریخ اظهار کرد: محوطه تل روباهی، یکی از استقرارگاه‌های مهم فرهنگی دشت مرودشت به‌شمار می‌رود که با دوره بانش (آغاز ایلامی) مرتبط است و در فاصله‌ای کمتر از دو کیلومتری جنوب مجموعه جهانی تخت جمشید و یک و نیم کیلومتری شمال غرب محوطه مهم و معروف تل باکون واقع شده است.

سرپرست هیأت باستان‌شناسی تل روباهی کناره افزود: از اهداف اصلی این طرح می‌توان به ترسیم مرز عرصه باستانی، طراحی حریم حفاظتی متناسب با تهدیدهای محیطی و انسانی، مستندسازی یافته‌ها، و بررسی تغییرات محیطی و آسیب‌های وارده اشاره کرد. بر اساس طرح پژوهشی مصوب، این برنامه شامل ایجاد گمانه‌های باستان‌شناسی در نقاط کلیدی، استفاده از فناوری‌های نوین همچون تصویربرداری هوایی با پهپاد و نقشه‌برداری دقیق با دستگاه DGPS، و تحلیل آزمایشگاهی یافته‌های سطحی خواهد بود.

حبیبی گفت: اعتبار مالی این پروژه توسط پایگاه میراث جهانی تخت جمشید تأمین می‌شود و نتایج آن نقش مهمی در حفاظت اضطراری، برنامه‌ریزی حفاظتی و همچنین شناخت بهتر الگوهای استقرار انسانی در هزاره سوم پیش از میلاد در دشت مرودشت ایفا خواهد کرد.

او بیان کرد: امیدواریم اجرای این طرح، گامی مؤثر در مستندسازی و حفاظت از یکی دیگر از محوطه‌های ارزشمند باستانی ایران باشد و زمینه را برای پژوهش‌های گسترده‌تر در آینده فراهم آورد.

این باستان‌شناس افزود: تاکنون در جریان اجرای پروژه گمانه‌زنی تل روباهی کناره مرودشت، تعداد ۱۳ گمانه به ابعاد یک در یک متر ایجاد شده است که نتایج بسیار ارزشمندی به همراه داشته است. از مهم‌ترین یافته‌های این مرحله می‌توان به کشف شواهدی از تدفین خمره‌ای متعلق به دوره بانش و همچنین برخورد به لایه فرهنگی متراکم جوش کوره در یکی از گمانه‌ها اشاره کرد.

کارشناس پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد برخلاف تصورهای پیشین مبنی بر مربعی بودن محوطه با ابعاد حداکثر ۱۰۰ در ۱۰۰ متر، تل روباهی دارای کشیدگی شرقی ـ غربی بوده و ابعاد آن دست‌کم ۲۰۰ متر طول و ۱۰۰ متر عرض برآورد می‌شود که بیانگر اهمیت و گستردگی بسیار بیشتر این محوطه در قیاس با ارزیابی‌های قبلی است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
میراث فرهنگی تخت جمشید باستان شناسان کشف اشیای باستانی دوره عیلامی خبر فوری
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
اعراب خلیج فارس اکنون اسرائیل را تهدید می‌بینند نه ایران/ بعید است امارات از «پیمان ابراهیم» خارج شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کشف دروازه ۱۲ متری شهر پارسه
واکنش به خبرهای ناخوشایند درباره تخت‌ جمشید
توضیحاتی درباره خمرۀ نویافته در تخت جمشید + عکس
سرپرستان جدید تخت‌جمشید و پاسارگاد
نجات تخت جمشید بدون بودجه و برنامه‌ریزی بلندمدت ممکن نیست
حریم تخت جمشید شکسته می‌شود؟ + عکس
کشف اولین اسکلت‌ها در تخت جمشید
کوروش محمدخانی: گلسنگ ها در تخت جمشید نفوذ کرده اند/ نبود بودجه کار مرمت را کند کرده است
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۹ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۴ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۱۸ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۱ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۷ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۳ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005a5P
tabnak.ir/005a5P