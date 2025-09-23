به گزارش تابناک و بنابر اعلام پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، پروژه پژوهشی «تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تل روباهی کناره» در شهرستان مرودشت، استان فارس با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و همکاری پایگاه میراث جهانی تخت جمشید را آغاز کرد.
فضلاله حبیبی، سرپرست هیأت باستانشناسی تل روباهی کناره و کارشناس پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، گفت: این پروژه با هدف شناسایی دقیق محدوده استقراری تل روباهی و تعیین حریم حفاظتی آن به اجرا درآمده است.
این دکترای باستانشناسی پیش از تاریخ اظهار کرد: محوطه تل روباهی، یکی از استقرارگاههای مهم فرهنگی دشت مرودشت بهشمار میرود که با دوره بانش (آغاز ایلامی) مرتبط است و در فاصلهای کمتر از دو کیلومتری جنوب مجموعه جهانی تخت جمشید و یک و نیم کیلومتری شمال غرب محوطه مهم و معروف تل باکون واقع شده است.
سرپرست هیأت باستانشناسی تل روباهی کناره افزود: از اهداف اصلی این طرح میتوان به ترسیم مرز عرصه باستانی، طراحی حریم حفاظتی متناسب با تهدیدهای محیطی و انسانی، مستندسازی یافتهها، و بررسی تغییرات محیطی و آسیبهای وارده اشاره کرد. بر اساس طرح پژوهشی مصوب، این برنامه شامل ایجاد گمانههای باستانشناسی در نقاط کلیدی، استفاده از فناوریهای نوین همچون تصویربرداری هوایی با پهپاد و نقشهبرداری دقیق با دستگاه DGPS، و تحلیل آزمایشگاهی یافتههای سطحی خواهد بود.
حبیبی گفت: اعتبار مالی این پروژه توسط پایگاه میراث جهانی تخت جمشید تأمین میشود و نتایج آن نقش مهمی در حفاظت اضطراری، برنامهریزی حفاظتی و همچنین شناخت بهتر الگوهای استقرار انسانی در هزاره سوم پیش از میلاد در دشت مرودشت ایفا خواهد کرد.
او بیان کرد: امیدواریم اجرای این طرح، گامی مؤثر در مستندسازی و حفاظت از یکی دیگر از محوطههای ارزشمند باستانی ایران باشد و زمینه را برای پژوهشهای گستردهتر در آینده فراهم آورد.
این باستانشناس افزود: تاکنون در جریان اجرای پروژه گمانهزنی تل روباهی کناره مرودشت، تعداد ۱۳ گمانه به ابعاد یک در یک متر ایجاد شده است که نتایج بسیار ارزشمندی به همراه داشته است. از مهمترین یافتههای این مرحله میتوان به کشف شواهدی از تدفین خمرهای متعلق به دوره بانش و همچنین برخورد به لایه فرهنگی متراکم جوش کوره در یکی از گمانهها اشاره کرد.
کارشناس پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفت: بررسیهای انجامشده نشان میدهد برخلاف تصورهای پیشین مبنی بر مربعی بودن محوطه با ابعاد حداکثر ۱۰۰ در ۱۰۰ متر، تل روباهی دارای کشیدگی شرقی ـ غربی بوده و ابعاد آن دستکم ۲۰۰ متر طول و ۱۰۰ متر عرض برآورد میشود که بیانگر اهمیت و گستردگی بسیار بیشتر این محوطه در قیاس با ارزیابیهای قبلی است.
