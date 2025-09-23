گروسی: بازرسان آژانس در راه ایران هستند

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین الملل انرژی اتمی سه شنبه به وقت تهران اظهار داشت: بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی در راه ایران هستند، اما ورود آنها به اراده سیاسی ایران بستگی دارد.
او گفت: فرصت بسیار محدود است؛ تنها چند ساعت یا چند روز در اختیار داریم تا مشخص شود آیا دستیابی به توافق ممکن است یا نه، و این همان مسیری است که همگی در حال تلاش برای پیمودن آن هستیم.
این در حالی است که در پی تشدید تنشهای هستهای، آمریکا و اروپا با لحنی هشدارآمیز و تحت سناریویی مشترک، اقدام فوری ایران برای پایبندی به تعهدات بینالمللی را خواستار شدند.
در ادامه تنشهای هستهای میان ایران و غرب، مایک والتس، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، پس از دیدار با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، خواستار اعمال فشار بیشتر بر تهران شد. او تأکید کرد که آژانس باید ایران را وادار به پایبندی به تعهداتش در چارچوب پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای کند و تضمین دهد که این کشور هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
در همین حال، دیپلماتهای اروپایی نیز با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی، هشدار دادند که زمان برای ایران محدود است. یکی از آنها در گفتوگو با رادیو بینالمللی فرانسه گفت: توپ در زمین ایران است. اگر در روزهای آینده اقدامات ملموسی انجام ندهد، تحریمها دوباره اعمال خواهند شد.» دیپلمات دیگری نیز با صراحت اعلام کرد: «احتمال موفقیت بسیار کم است.
