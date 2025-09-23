En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گروسی: بازرسان آژانس در راه ایران هستند

در حالی که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از اعزام بازرسان به ایران خبر داده و تأکید کرده ورود آن‌ها منوط به اراده سیاسی تهران است، آمریکا و اروپا با لحنی هشدارآمیز خواستار اقدام فوری ایران شدند.
کد خبر: ۱۳۳۰۳۵۵
| |
4 بازدید
گروسی: بازرسان آژانس در راه ایران هستند

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین الملل انرژی اتمی سه شنبه به وقت تهران اظهار داشت: بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راه ایران هستند، اما ورود آنها به اراده سیاسی ایران بستگی دارد.

او گفت: فرصت بسیار محدود است؛ تنها چند ساعت یا چند روز در اختیار داریم تا مشخص شود آیا دستیابی به توافق ممکن است یا نه، و این همان مسیری است که همگی در حال تلاش برای پیمودن آن هستیم.

این در حالی است که در پی تشدید تنش‌های هسته‌ای، آمریکا و اروپا با لحنی هشدارآمیز و تحت سناریویی مشترک، اقدام فوری ایران برای پایبندی به تعهدات بین‌المللی را خواستار شدند.

در ادامه تنش‌های هسته‌ای میان ایران و غرب، مایک والتس، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، پس از دیدار با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار اعمال فشار بیشتر بر تهران شد. او تأکید کرد که آژانس باید ایران را وادار به پایبندی به تعهداتش در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای کند و تضمین دهد که این کشور هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

در همین حال، دیپلمات‌های اروپایی نیز با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی، هشدار دادند که زمان برای ایران محدود است. یکی از آن‌ها در گفت‌وگو با رادیو بین‌المللی فرانسه گفت: توپ در زمین ایران است. اگر در روزهای آینده اقدامات ملموسی انجام ندهد، تحریم‌ها دوباره اعمال خواهند شد.» دیپلمات دیگری نیز با صراحت اعلام کرد: «احتمال موفقیت بسیار کم است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
گروسی مدیرکل آژانس آژانس انرژی اتمی ایران بازرسان برنامه هسته ای توافق خبر فوری
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
اعراب خلیج فارس اکنون اسرائیل را تهدید می‌بینند نه ایران/ بعید است امارات از «پیمان ابراهیم» خارج شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آلمان: اجرای تحریم‌ها علیه ایران بسیار نزدیک است
گروسی رسماً نامزد دبیرکلی سازمان ملل شد
گروسی: هنوز مواد هسته‌ای ایران در خاک مدفون است
نشست ایران و تروئیکای اروپایی امروز در نیویورک
بازرسان آژانس به ایران بازمی‌گردند؟
اظهارات مدیرکل آژانس پس از توافق تازه با ایران
رایزنی گروسی با وزیر انرژی آمریکا درباره ایران
تعریف شیوه‌نامه جدید همکاری با آژانس انرژی اتمی
اظهارات جدید گروسی درباره موضوع هسته‌ای ایران
بازرسان آژانس وارد سایت هسته‌ای ایران شدند
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
آخرین اخبار
پیشکسوت استقلال و تیم ملی در بیمارستان بستری شد
ترامپ: اعضای ناتو هواپیماهای روسیه را بزنند!
آلمان: اجرای تحریم‌ها علیه ایران بسیار نزدیک است
بزرگ‌ترین خطر فرهنگی برای دفاع مقدس
اظهارات اردوغان در مجمع عمومی درباره ایران و اسرائیل
ادعای وال‌استریت‌ژورنال از نتایج مذاکره عراقچی با اروپایی‌ها
تمدید تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات بعضی استان‌ها
مدافع خارجی مدنظر پرسپولیس به تهران رسید
اعلام زمان و مکان بازی‌های تیم ملی فوتبال در مهرماه
پیاتزا: بازی با چک سخت‌تر است
اتمام حجت رهبر انقلاب: بمب اتم نداریم و نخواهیم داشت / مذاکره با آمریکا بی‌فایده است
درگیری حامیان فلسطین در ایتالیا با پلیس
تصاویر بسته بندی مجدد مرغ تاریخ گذشته!
نگاهی به فیلم "خواهر ناتنی زشت"؛ چرخه خونبار زیبایی
مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد/ علم هسته‌ای ما با بمب و تهدید از بین نمی‌رود/ برای بعد از جمهوری اسلامی نقشه کشیده بودند / ما بمب هسته‌ای نخواهیم داشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۹ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۴ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۱ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۰۹ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۷ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005a5L
tabnak.ir/005a5L