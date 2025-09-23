به گزارش تابناک، وزارت خارجه آلمان درباره وضعیت پرونده هستهای ایران در شبکه ایکس نوشت:
سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا از ایران خواستند که ظرف چند روز آینده، اگر نگوییم چند ساعت آینده، گامهای عملی برای رفع نگرانیهای دیرینه پیرامون برنامه هستهای خود بردارد.
این گامها شامل از سرگیری مذاکرات مستقیم با ایالات متحده و دسترسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تمام سایتهای هستهای ایران، مطابق با تعهداتش، میشود.
حتی در صورت بازگشت و اعمال تحریمهای سازمان ملل، درهای مذاکره به روی ایران باز خواهد بود.به اجرای تحریمها علیه ایران بسیار نزدیک هستیم.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید