En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آلمان: اجرای تحریم‌ها علیه ایران بسیار نزدیک است

آلمان اعلام کرد: ایران تنها چند روز برای رفع نگرانی‌های هسته‌ای فرصت دارد.
کد خبر: ۱۳۳۰۳۵۱
| |
1036 بازدید

آلمان: اجرای تحریم‌ها علیه ایران بسیار نزدیک است

به گزارش تابناک، وزارت خارجه آلمان درباره وضعیت پرونده هسته‌ای ایران در شبکه ایکس نوشت: 

سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا از ایران خواستند که ظرف چند روز آینده، اگر نگوییم چند ساعت آینده، گام‌های عملی برای رفع نگرانی‌های دیرینه پیرامون برنامه هسته‌ای خود بردارد. 

این گام‌ها شامل از سرگیری مذاکرات مستقیم با ایالات متحده و دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تمام سایت‌های هسته‌ای ایران، مطابق با تعهداتش، می‌شود.

حتی در صورت بازگشت و اعمال تحریم‌های سازمان ملل، درهای مذاکره به روی ایران باز خواهد بود.به اجرای تحریم‌ها علیه ایران بسیار نزدیک هستیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کشورهای اروپایی آلمان ایران برنامه هسته ای تحریم ها اسنپ بک خبر فوری
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
اعراب خلیج فارس اکنون اسرائیل را تهدید می‌بینند نه ایران/ بعید است امارات از «پیمان ابراهیم» خارج شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گروسی: بازرسان آژانس در راه ایران هستند
ادعای وال‌استریت‌ژورنال از نتایج مذاکره عراقچی با اروپایی‌ها
آغاز رایزنی عراقچی با وزرای خارجه کشور‌های اروپایی + عکس
نشست ایران و تروئیکای اروپایی امروز در نیویورک
بیانیه جدید  وزارت خارجه روسیه درباره برجام و اسنپ‌بک
سه شرط اروپا برای تمدید اسنپ بک
تکرار مواضع ضدایرانی آلمان
ادعاهای وزرای خارجه اروپایی پس ار فعال‌سازی مکانیسم ماشه
روایت عراقچی از طرح پیشنهادی ایران به اروپا
آلمان: مساله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک حل می‌شود
تکرار ادعاهای تروئیکای اروپایی درباره برنامه هسته‌ای ایران
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
آخرین اخبار
پیشکسوت استقلال و تیم ملی در بیمارستان بستری شد
ترامپ: اعضای ناتو هواپیماهای روسیه را بزنند!
آلمان: اجرای تحریم‌ها علیه ایران بسیار نزدیک است
بزرگ‌ترین خطر فرهنگی برای دفاع مقدس
اظهارات اردوغان در مجمع عمومی درباره ایران و اسرائیل
ادعای وال‌استریت‌ژورنال از نتایج مذاکره عراقچی با اروپایی‌ها
تمدید تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات بعضی استان‌ها
مدافع خارجی مدنظر پرسپولیس به تهران رسید
اعلام زمان و مکان بازی‌های تیم ملی فوتبال در مهرماه
پیاتزا: بازی با چک سخت‌تر است
اتمام حجت رهبر انقلاب: بمب اتم نداریم و نخواهیم داشت / مذاکره با آمریکا بی‌فایده است
درگیری حامیان فلسطین در ایتالیا با پلیس
تصاویر بسته بندی مجدد مرغ تاریخ گذشته!
نگاهی به فیلم "خواهر ناتنی زشت"؛ چرخه خونبار زیبایی
مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد/ علم هسته‌ای ما با بمب و تهدید از بین نمی‌رود/ برای بعد از جمهوری اسلامی نقشه کشیده بودند / ما بمب هسته‌ای نخواهیم داشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۹ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۴ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۱ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۰۹ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۷ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005a5H
tabnak.ir/005a5H