مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کردستان با مرور چرایی آغاز جنگ تحمیلی و نقش برجسته کردستان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گفت: فرهنگ ایثار و شهادت همچنان باید به‌عنوان سپر فرهنگی ملت ایران در برابر هجمه‌های دشمنان زنده نگه داشته شود و انتقال آن به نسل‌های آینده ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

سرهنگ «علی کلوندی» مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کردستان، به مناسبت هفته دفاع مقدس در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به‌ ویژه شهدای استان کردستان، اظهار کرد: دوران هشت ساله دفاع مقدس نه یک واقعه صرفاً نظامی، بلکه مدرسه‌ای برای پرورش فرهنگ ایثار، مقاومت و پایداری ملت ایران بود و امروز این فرهنگ باید همچنان به‌عنوان سرمایه‌ای بی‌بدیل در جامعه جاری بماند.

وی در ابتدای این گفت‌وگو، با تقدیر از رسانه تابناک برای توجه به این موضوع، با تبریک چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس گفت: برای فهم چرایی آغاز جنگ تحمیلی باید به توطئه‌های استکبار جهانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی توجه کرد. دشمنان از همان روز نخست با انواع شیوه‌ها از جمله ترور، ناامنی، کودتا و اختلاف‌افکنی تلاش کردند انقلاب نوپای اسلامی را متوقف کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کردستان، افزود: ترور اندیشمندان بزرگی همچون شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید رجایی و شهید باهنر، ناامنی‌های گسترده در کردستان، خوزستان و ترکمن‌صحرا و همچنین حادثه طبس بخشی از سلسله اقداماتی بود که در نهایت به جنگ تحمیلی منجر شد.

وی با اشاره به جایگاه برجسته استان کردستان در نگاه امام خمینی(ره) تصریح کرد: امام قبل از پیروزی انقلاب سه پیام ویژه برای مردم کردستان صادر کردند و بارها از ایستادگی و وفاداری این خطه تقدیر نمودند. این نکته بی‌سابقه در تاریخ انقلاب نشان‌دهنده نقش بی‌بدیل مردم کرد در همراهی با نهضت اسلامی است.

کلوندی، هدف اصلی رژیم بعث عراق از آغاز جنگ را نه بازپس‌گیری اروندرود بلکه براندازی نظام اسلامی و تجزیه ایران دانست و افزود: مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که دشمن در آن زمان به سه چیز حمله کرد: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی و تمامیت ارضی کشور. ملت ایران نیز از همین سه محور دفاع کردند.

وی، درباره شرایط داخلی کشور در ابتدای جنگ یادآور شد: در آن زمان سپاه پاسداران نهادی نوپا بود، ارتش با دسیسه لیبرال‌ها تحت فشار انحلال قرار داشت، و دولت‌های وقت انسجام و کارآمدی لازم را نداشتند. با وجود این شرایط دشوار، رهبری حکیمانه امام خمینی(ره) و حضور بی‌نظیر مردم در جبهه‌ها، کشور را در برابر دشمن پیروز کرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کردستان، رمز ماندگاری دفاع مقدس را در «فرهنگ جهادی و مقاومت» دانست و گفت: این فرهنگ الهام‌بخش همه پیشرفت‌های کشور از جمله در حوزه دفاعی و علمی است. امروز اگر پرچم مقاومت در منطقه برافراشته است و رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت ملت فلسطین و غزه شکست می‌خورد، ریشه آن در فرهنگ دفاع مقدس ملت ایران است.

وی با بیان اینکه «فراموشی و تحریف» دو آفت بزرگ فرهنگ دفاع مقدس است، افزود: ما موظفیم با ثبت و ضبط خاطرات و اسناد، اجازه ندهیم این فرهنگ تحریف شود یا به فراموشی سپرده شود. استان کردستان در این زمینه ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد؛ از خانواده‌های چند شهیدی و روحانیون شهید اهل سنت گرفته تا نقش مردم در مقابله با ضدانقلاب و جنگ‌های چریکی.

کلوندی در ادامه، هنر و رسانه را مهم‌ترین ابزار انتقال این میراث به نسل‌های آینده دانست و تأکید کرد: اگر امروز خاطرات و ایثارگری‌ها به زبان هنر روایت نشود، با گذشت زمان از دسترس جامعه خارج می‌شود. باید پیش از آنکه بازماندگان شهدا و رزمندگان از میان ما بروند، روایت‌های آنان ثبت شود.

وی همچنین از برگزاری ۷۵ عنوان برنامه در قالب بیش از ۱۲۰۰ رویداد فرهنگی و اجتماعی به مناسبت هفته دفاع مقدس در استان خبر داد و گفت: عطر افشانی گلزار شهدا، سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه، گردهمایی پیشکسوتان، محافل خاطره‌گویی، شب شعر و خاطره، دیدار با خانواده شهدا، زنگ مقاومت در مدارس، و نشست‌های تخصصی در دانشگاه‌ها بخشی از این برنامه‌هاست.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کردستان در پایان خاطرنشان کرد: فرهنگ دفاع مقدس می‌تواند آینده کشور را در برابر هجمه‌های دشمن بیمه کند. نسل جوان و آینده ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند این فرهنگ است و ما در استان کردستان با تکیه بر این سرمایه معنوی، در مسیر ترویج و انتقال آن تلاش خواهیم کرد.