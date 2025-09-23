اظهارات اردوغان در مجمع عمومی درباره ایران و اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه شامگاه سهشنبه طی سخنرانی در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان کرد: «ول از همه، میخواهم تاسف خود را از غیبت محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در این جلسه امروز، در زمانی که فلسطین توسط تعداد فزایندهای از کشورها به رسمیت شناخته میشود، ابراز کنم. جهان شاهد وقایع خطرناکی است که سایه تاریکی بر منشور سازمان ملل انداخته است.»
طبق گزارش «تیآرتی هابر»، رئیسجمهور ترکیه تاکید کرد: «آنچه در غزه اتفاق میافتد، نسلکشی نام دارد که بیش از ۷۰۰ روز است که ادامه دارد.»
اردوغان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه و وضعیت کنونی این باریکه اظهار کرد: «بیش از ۲۰ هزار کودک در نوار غزه کشته شدهاند و مردم فلسطین در غزه نه تنها با سلاح، بلکه با گرسنگی نیز کشته میشوند. هیچ منطقی، وحشیگری اسرائیل در نوار غزه را توجیه نمیکند و اسرائیل، ساکنان غزه را از یک سو به سوی دیگر آواره میکند. اسرائیل بیمارستانهای غزه را هدف قرار میدهد و هیچ دارویی در نوار غزه وجود ندارد.»
او در ادامه افزود: «ما نمیتوانیم در مورد آنچه در نوار غزه میگذرد، سکوت کنیم. دست و پای کودکان غزه بدون بیهوشی قطع میشود و آنچه اکنون در غزه میگذرد یکی از تاریکترین لحظات بشریت است. نسلکشی جاری در غزه به صورت زنده پخش میشود و اسرائیل عمدا ۲۵۰ روزنامهنگار را کشته است و البته اسرائیل هنوز نتوانسته حقیقت آنچه را که در نوار غزه میگذرد پنهان کند.»
اردوغان درخصوص نقش سازمان ملل خاطر نشان کرد: «سازمان ملل متحد قادر به محافظت از کارکنان خود در غزه نبود و این مایه تاسف است.»
رئیسجمهور ترکیه در ادامه همچنان به وضعیت غزه اشاره و تاکید کرد: «آنچه در غزه اتفاق میافتد محدود به انسانها نیست؛ حیوانات کشته و زمینهای کشاورزی نابود میشوند. زمین و خاک غزه دیگر برای زندگی انسان، حیوان یا گیاه مناسب نیست. آنچه در غزه اتفاق میافتد نسلکشی است، نه جنگ علیه تروریسم! غزه به بهانه نابودی حماس، امان در کرانه باختری هم غیرنظامیان بیگناه را از بین میبرد.»
رجب طیب اردوغان در رابطه با حمله اخیر رژیم صهیونیستی به دوحه، پایتخت قطر جهت هدفگیری رهبران ارشد جنبش حماس گفت: «اسرائیل در حال حمله به کشورهای منطقه است و حمله به قطر گواه آن است که رهبری اسرائیل از کنترل خارج شده است. بدین ترتیب، همه کشورهای منطقه در برابر تهدیدات بیملاحظه اسرائیل آسیبپذیر هستند.»
او با بیان اینکه ارزشهای غربی توسط تجاوز اسرائیل در حال از بین رفتن هستند، افزود: «دیوانگی اسرائیل به یهودستیزی در سراسر جهان دامن میزند و ما باید آتشبس در غزه را برقرار کنیم و عاملان نسلکشی را طبق قوانین بینالمللی پاسخگو قرار دهیم. هر کسی که در برابر تجاوز اسرائیل سکوت کند، در آن شریک است.»
اردوغان مجددا تاکید کرد: «ما در کنار فلسطینیان مظلوم ایستادهایم و از همه مردم جهان که از غزه دفاع میکنند، سپاسگزارم.»
مسئله سوریه
رئیسجمهور ترکیه در ادامه سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به تحولات اخیر سوریه گفت: «ما ۱۳ سال تلاش کردیم تا توجه جهان را به آنچه در سوریه اتفاق میافتد، جلب کنیم.»
اردوغان در این رابطه عنوان کرد: «برادران ما در سوریه توانستند دسامبر گذشته صفحه جدیدی را رقم بزنند و ما به حمایت کامل خود از سوریهای متحد، امن و باثبات و عاری از تروریسم، به ویژه داعش، ادامه خواهیم داد. همچنین، من از کشورهای دیگر در خلیج فارس به خاطر کمکهایشان به سوریه تشکر میکنم.»
مسئله هستهای ایران
رئیسجمهور اردوغان در میانه سخنرانی خود به مسئله هستهای ایران اشاره کرد و گفت: «امیدواریم مسئله هستهای ایران از طریق دیپلماتیک حلوفصل شود.»
وی افزود: «مسئله هستهای مربوط به همسایهمان ایران باید هر چه سریعتر از طریق دیپلماتیک حلوفصل شود. منطقه ما تحمل بحران دیگری را ندارد. علاوه بر این، ثبات، امنیت و رفاه همسایهمان عراق نیز برای رفاه منطقه ما بسیار مهم است.»
روسیه و اوکراین
اردوغان درخصوص جنگ اوکراین و روسیه گفت: «ما با اشتیاق میزبان روند صلح بین روسیه و اوکراین هستیم و در جنگ هیچ برندهای و در صلح عادلانه هیچ بازندهای وجود ندارد.»
وی افزود: «ما میزبان مذاکرات بین روسیه و اوکراین در خاک خود بودیم. ما نقش میانجی را ایفا کردیم و از طریق مذاکرات، تعداد زیادی از زندانیان و اجساد کشتهشدگان مبادله شد.»
روابط آذربایجان و ارمنستان
رئیسجمهور ترکیه با اشاره توافق صلح میان باکو و ایروان تاکید کرد: «ما در حال تلاش برای برقراری صلح بین آذربایجان و ارمنستان هستیم و از آنچه ماه گذشته در واشنگتن به دست آمد، خرسندیم. علاوه بر این، عادی سازی روابط میان ترکیه و ارمنستان طبق برنامه پیش میرود.»
وی افزود: «ما کنوانسیون مونترو را که امنیت در دریای سیاه را تضمین میکند، بهطور بیطرفانه و دقیق اجرا میکنیم و هر پروژهای در مدیترانه شرقی که ترکیه و جمهوری ترک قبرس را شامل نشود، موفق نخواهد شد. تکبر مقامات قبرس یونانینشین تلاشها برای حل مناقشه در این جزیره را خنثی کرده است.»
اردوغان تاکید کرد: «از جامعه جهانی میخواهم که به انزوای جمهوری ترک قبرس شمالی پایان دهند و آن را بهرسمیت بشناسند.»
روابط ترکیه با غرب
رئیسجمهور ترکیه در ادامه سخنرانی خود اظهار کرد: «مشتاقانه منتظر آغاز جدیدی در روابط میان ترکیه و اتحادیه اروپا هستیم. علاوه بر این، ایالات متحده، متحد ماست و ما برای تقویت روابط خود با آن تلاش میکنیم.»
هند و پاکستان
رئیسجمهور ترکیه ضمن آنکه اشاره به کشور افغانستان کرد و گفت جامعه جهانی نباید مردم این کشور را تنها بگذارد، در ادامه با یادآوری اختلافات و درگیری اخیر میان هند و پاکستان گفت: «از آتشبس بین هند و پاکستان استقبال میکنیم.»
او گفت: «باید شاهد همکاری بین هند و پاکستان در مبارزه با تروریسم باشیم. و همچنین ما خواهان حل مسئله کشمیر از طریق گفتوگو هستیم.»
سودان و کشورهای آفریقایی
رجب طیب اردوغان ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت کنونی سودان، گفت: «ما از تلاشهای قطر و آمریکا برای برقراری صلح در تعدادی از کشورهای آفریقایی استقبال میکنیم.»
مسائل داخلی ترکیه
رئیسجمهور ترکیه در قسمتهای پایانی سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به وضعیت کشور خودش اظهار کرد: «ما به توسعه روابط خود با کشورهای آسیایی و کارائیب ادامه میدهیم زیرا تجارت بینالمللی به دلیل حمایتگرایی و اختلالات زنجیره تامین، دستخوش تغییرات اساسی شده است.»
اردوغان تاکید کرد: «ما بهطور پیوسته به سمت اجرای پروژهای که از چین تا اروپا امتداد دارد، حرکت میکنیم که گذرگاه راهبردی در سراسر دریای خزر است.»
او با اشاره به دستاوردهای کشورش خاطر نشان کرد: «ما با افتخار شاهد دستیابی به صفر زباله در ترکیه هستیم و ما در عین حال با جهشی عظیم در زمینه هوش مصنوعی مواجه شدهایم.»
رجب طیب اردوغان در پایان گفت: «ما برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد تلاش میکنیم و به ایفای نقش خود در ساختن جهانی عادلانهتر ادامه خواهیم داد.»
