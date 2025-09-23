En
شباهت جالب همسر محمد نادری به متین ستوده + عکس

در رویدادی فرخنده و مبارک همزمان خبر ازدواج سه بازیگر مطرح کشورمان منتشر شد.
شباهت جالب همسر محمد نادری به متین ستوده + عکس

به گزارش تابناک، پس از انتشار خبر ازدواج متین ستوده بازیگر لیسانسه‌ها و کامران تفتی ـ بازیگر، مجری و خواننده ـ که به تازگی در سریال مهیار عیار با یکدیگر همبازی بودند، در شب گذشته، بلافاصله فیلمی از جشن ازدواج محمد نادری بازیگر سریال شمعدونی نیز منتشر شد.

نکته جالب توجه این همزمانی، شباهت بسیار زیاد مراسم ازدواج هر دو زوج بود که در فضای باغی بزرگ برگزار شده بود.

و نکته جالب توجه‌تر شباهت فراوان همسر محمد نادری و متین ستوده در لباس عروس بود. گفته می‌شود نام همسر محمد نادری الناز است.

در ادامه تصاویری از دو تازه عروس و داماد را مشاهده می‌کنید.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
3
پاسخ
الگوی عمل‌های زیباییشون یکی است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
2
پاسخ
انتشار این عکسهااوایل انقلاب حکم ترویج فحشا داشت!
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
2
پاسخ
قیافه های مصنوعی و مذخرق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
2
پاسخ
سایتهای خبری شده آلبوم عروسی هنرپیشه ها با پولهای بادآورده شون اونم تو این وانفسا
امیدوارم خوشبخت بشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
2
پاسخ
جای تعجبی نداره به نظرم ..

این دو تا خانوم که هیچی، الان دیگه با عمل های زیبایی همه خانوما تقریبا شبیه هم شدن ...
ناشناس
|
Japan
|
۰۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
2
پاسخ
الناز خوشگل تره ...اما واقعا در این شرایط بد اقتصادی کشور، پخش چنین فیلم هایی از مراسم فوق لاکچری عده ای بازیگر بی درد و مرفه، بجز سوزاندن دل جوانان چه نتیجه دیگری دارد؟ حقیقتا سود این بازیگران برای جامعه چیه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
2
پاسخ
دیگه با انواع تزریق ژل و بوتاکس و جراحی و... همه خانم ها مثل هم شدند. طبیعی هست که توی لباس عروسی هم شبیه تر شده باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
1
پاسخ
فکر کنم آرایشگرشون یکی بوده??????
