شباهت جالب همسر محمد نادری به متین ستوده + عکس

به گزارش تابناک، پس از انتشار خبر ازدواج متین ستوده بازیگر لیسانسه‌ها و کامران تفتی ـ بازیگر، مجری و خواننده ـ که به تازگی در سریال مهیار عیار با یکدیگر همبازی بودند، در شب گذشته، بلافاصله فیلمی از جشن ازدواج محمد نادری بازیگر سریال شمعدونی نیز منتشر شد.

نکته جالب توجه این همزمانی، شباهت بسیار زیاد مراسم ازدواج هر دو زوج بود که در فضای باغی بزرگ برگزار شده بود.

و نکته جالب توجه‌تر شباهت فراوان همسر محمد نادری و متین ستوده در لباس عروس بود. گفته می‌شود نام همسر محمد نادری الناز است.

در ادامه تصاویری از دو تازه عروس و داماد را مشاهده می‌کنید.