En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیاتزا: بازی با چک سخت‌تر است

سرمربی تیم ملی والیبال گفت: بازی مقابل چک از دیدار برابر صربستان سخت‌تر است و باید سریع ریکاوری کنیم.
کد خبر: ۱۳۳۰۳۳۸
| |
538 بازدید
پیاتزا: بازی با چک سخت‌تر است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تیم ملی ایران در مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی مردان جهان موفق به شکست سه بر دو صربستان شد و به مرحله بعد صعود کرد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره این مسابقه اظهار داشت: بازی پر از فراز و نشیب بود. شروع خوبی نداشتیم، اما توانستیم به حریف نزدیک شویم و سپس از آن‌ها پیش بیافتیم. با این حال در ست نخست شکست خوردیم. در ست دوم عملکرد بهتری داشتیم و جلو افتادیم. ست سوم برای من کلید بازی بود یا می‌توانست کلید بازی باشد، اما دو اشتباه غیرقابل قبول مرتکب شدیم. البته باید آن را بپذیریم اما در عین حال بدانیم که باید در این بخش پیشرفت کنیم.

روبرتو پیاتزا با بیان این‌که در ست چهارم نمایش بسیار خوبی داشتیم و توانستیم حریف را همان‌طور که انتظار داشتم تحت فشار قرار دهیم، تصریح کرد: در آغاز ست پنجم نیز شروع فوق‌العاده‌ای داشتیم. تنها یک موقعیت مهم را در امتیاز ۴ بر ۱ از دست دادیم، زمانی که مرتضی سرویس زد. اگر آن موقعیت تبدیل به امتیاز می‌شد، می‌توانستیم ۵ بر ۱ جلو بیافتیم اما بلافاصله صربستان به بازی بازگشت.

وی ادامه داد: در نهایت زمانی که علی حاجی‌پور برای سرویس رفت، کار به سود ایران تمام شد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران با اشاره به دیدار بعدی مقابل جمهوری چک خاطر نشان کرد: قطعاً بازی بعدی از این مسابقه دشوارتر خواهد بود. حریف بعدی تیمی قدرتمند است که والیبال فوق‌العاده‌ای ارائه می‌دهد. دو قطر پاسور بسیار مهم در اختیار دارد و در همه پست‌ها تیمی کامل، قدبلند و قدرتمند به شمار می‌رود.

پیاتزا ادامه داد: در مسابقه با جمهوری چک باید باهوش عمل کنیم و یکدیگر را حمایت کنیم. به همین دلیل به بازیکنان تأکید کردم که امشب باید باهوش باشیم و سریع ریکاوری کنیم، زیرا زمان کمتری داریم و یک مسابقه پنج‌سته را پشت سر گذاشته‌ایم.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۱ روز پنج‌شنبه سوم مهرماه در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان به مصاف جمهوری چک می‌رود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
والیبال تیم ملی والیبال روبرتو پیاتزا سرمربی قهرمانی جهان خبر فوری
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
اعراب خلیج فارس اکنون اسرائیل را تهدید می‌بینند نه ایران/ بعید است امارات از «پیمان ابراهیم» خارج شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آشنایی با نتایج چک، حریف بعدی والیبال ایران
والیبال قهرمانی جهان| ایران ۳ - ۲ صربستان؛ شاگردان پیاتزا حریف چک شدند + برنامه یک چهارم
پائز: پیاتزا عملکرد بسیار خوبی دارد
حضرت‌پور: پیاتزا همه چیز را درباره صربستان گفته بود
پیاتزا: در برابر صربستان یک فینال در پیش داریم
فیلیپین ۲- ایران ۳؛ پیروزی نفسگیر با معجزه چلنج سرنوشت‌ساز/ پیاتزا و شاگردانش صعود کردند
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۹ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۴ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۱ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۰۹ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۷ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005a54
tabnak.ir/005a54