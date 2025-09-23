دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از دانشگاه‌های مهم با گستره وسیع در کشور، رفته‌رفته به گزینه نهایی برای ریاست در دوره جدید مهیا می‌شود.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، پس از شهادت دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس فقید دانشگاه آزاد اسلامی، در حمله رژیم صهیونیستی به نقاط حساس تهران در خردادماه ۱۴۰۴، هیئت امنای دانشگاه به ریاست دکتر علی‌اکبر ولایتی، بلافاصله دکتر بیژن رنجبر را به عنوان سرپرست موقت منصوب کرد. این تصمیم که با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی همراه بود فرصتی برای ارزیابی دقیق گزینه‌های احتمالی ریاست دائمی فراهم آورد.

بر اساس گزارش‌ها، گزینه‌های متعددی از میان چهره‌های علمی، اجرایی و سیاسی مطرح شده‌اند که هر کدام با ترکیبی از سوابق دانشگاهی و مدیریتی، می‌توانستند بر مسیر آینده دانشگاه تأثیرگذار باشند. با این حال، فرآیند بررسی توسط هیئت امنا – همان‌طور که حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، اعلام کرده – همچنان ادامه دارد و نتیجه نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع می‌شود.

از اوایل مردادماه ۱۴۰۴، گمانه‌زنی‌ها درباره جانشینی طهرانچی شدت گرفت. بعضی خبرهای اولیه، گزینه‌هایی را برجسته کرده بودند: سید محمد حسینی، عادل پیغامی و سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی. این انتخاب‌ها، هرچند نمایانگر تعادلی میان تجربیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است، اما هر کدام با محدودیت‌هایی برای ریاست در دانشگاهی همانند دانشگاه آزاد اسلامی روبرو هستند.

علاوه بر این‌ها، نام‌هایی مانند محمدرضا مخبر دزفولی (دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی) و روح‌الله دهقانی فیروزآبادی (معاون سابق علمی ریاست جمهوری) نیز در برخی رسانه‌ها مطرح شده، اما با انتقادهایی روبرو هستند.

این مسائل، بحث‌هایی درباره شایسته‌سالاری در انتصابات دانشگاهی را دامن زده و هیئت امنا را برای انتخاب دقیق‌تر و مناسب‌تر سوق داده است.

مطرح شدن دوباره گزینه ای از جنس بدنه دانشگاه

در میان همه گزینه‌ها نام بیژن رنجبر نیز به عنوان یکی از گزینه ها مطرح بوده است. او در حال حاضر سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی است و ظاهرا گزینه نهایی ریاست دانشگاه خواهد بود.

رنجبر، استاد تمام بیوفیزیک دانشگاه تربیت مدرس است. او از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ رئیس دانشگاه تربیت مدرس بود و از مهر ۱۴۰۲ قائم‌مقام طهرانچی در امور بین‌الملل و پیشرفت علمی. رنجبر در دوره سرپرستی دانشگاه آزاد، با اقداماتی مانند تفویض اختیار به رؤسای استانی و اخذ مجوز بازنگری سرفصل دروس، بر پژوهش‌های بنیادی و نوآوری تأکید دارد.

حمایت اساتید، کارکنان و دانشجویان، رنجبر را به‌عنوان "گزینه‌ای از جنس دانشگاه" معرفی کرده است.

خبرهای رسیده از نزدیک شدن یکی از گزینه‌های مهم و معتبر از میان گزینه‌های دیگر به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی حکایت دارد