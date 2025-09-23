En
گروسی رسماً نامزد دبیرکلی سازمان ملل شد

در حالی که هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز شده است، مدیرکل آژانس انرژی اتمی اعلام کرد که می‌خواهد جایگزین آنتونی گوترش دبیرکل فعلی سازمان ملل شود.
گروسی رسماً نامزد دبیرکلی سازمان ملل شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس، با نزدیک شدن پایان کار دبیرکل فعلی سازمان ملل، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی نامزدی خود را برای تصدی این جایگاه اعلام کرد.

بنا بر این گزارش، دوره آنتونیو گوترش، دبیرکل فعلی این سازمان جهانی، در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود که شورای امنیت سازمان ملل در همان سال، نامزد تصدی این سمت را معرفی کند که از اول ژانویه ۲۰۲۷ کار خود را آغاز خواهد کرد.

گروسی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه (AFP) اظهار داشت: «سازمان ملل در حال حاضر در موقعیت دشواری قرار دارد. من معتقدم می‌توان بار دیگر سازمان ملل را (مرتبط و اثرگذار) کرد. اگر بگویید نگران افزایش درگیری‌ها و خشونت هستید، تمرکز بر چیزهای دیگر تا حدی ریاکارانه است.»

وی افزود: همگی اذعان دارند که سازمان ملل دیگر به مأموریت خود برای حفظ صلح جهانی عمل نمی‌کند.

در این چارچوب، این سیاستمدار آرژانتینی مدعی شد که تجربه او به عنوان مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به او در کسب این سمت کمک خواهد کرد.

گروسی همچنین بر تعهد خود به گفت‌وگو «با همه» و «میانجی قابل قبول برای همگان» بودن تأکید کرد.

وی خاطرنشان ساخت: «بنابراین بله، به این دلایل نامزد خواهم بود.» گروسی ابراز امیدواری کرد که «حداکثر حمایت ممکن» را دریافت کند.

دبیرکل سازمان ملل توسط شورای امنیت انتخاب و توسط مجمع عمومی تأیید می‌شود. دوره این سمت پنج ساله است و امکان انتخاب مجدد وجود دارد. هیچ محدودیت دوره‌ای وجود ندارد، اما تاکنون هیچ‌کس بیش از ده سال در این سمت نبوده است. علاوه بر این، دبیرکل معمولاً از میان نمایندگان پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب نمی‌شود.

آژانس انرژی اتمی گروسی مدیرکل آژانس سازمان ملل دبیرکلی انتخابات خبر فوری
