رشد چشمگیر صنایع نظامی و دفاعی ایران

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به اینکه، ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر کردیم، گفت: تنها در جنگ بود که صنایع نظامی و دفاعی ما از رشدی چشمگیر برخوردار شد

به گزارش خبرنگار تابناک از استان همدان، سردار «علی فدوی» جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز در آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان، با بیان اینکه هر روز جنگ برکتی داشته، اظهار کرد: باید از برکات جنگ در همه صحنه‌ها بهره جست، زیرا ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر کردیم و مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را ثابت نمودیم، ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان خواران کنار زده‌ایم و ما در جنگ دوستان و دشمنانمان را شناختیم.

وی با بیان اینکه در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم، افزود: ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم و به مردم جهان و به خصوص در منطقه نشان دادیم، که می‌توانیم علیه تمامی قدرت‌ها تا سالیان سال مبارزه کنیم.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تاکید بر اینک هجنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت، ادامه داد: جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام‌های فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت کنند.

وی با اشاره به اینکه تنها در جنگ بود که صنایع نظامی و دفاعی ما از رشدی چشمگیر برخوردار شد و از همه این‌ها مهم‌تر استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ تحقق یافت، اظهار کرد: دفاع مقدس ما حداکثر ممکن انجام تکالیف الهی بود که توسط مردم و به دستور و پیروی از حضرت امام(ره) انجام گرفت و با عنایت خدا، رهبر کبیر انقلاب موفق شد آرزوی دل حضرت زهرا(س) را محقق کند، یعنی تشکیل حکومت اسلامی، آن چیزی که سده‌های زیادی بعداز دستور پیامبر محقق نشد.

سردار فدوی تصریح کرد: در حالی که از روز اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، خبیث‌ترین خبیثان عالم یعنی شیطان بزرگ با همه‌ی ایادیش با انقلاب اسلامی جنگیدند و به ایران حمله کردند، اما تاکنون به کوچکترین پیروزی دست نیافته‌اند.

وی در ادامه افزود: در روز بیست و چهارم بهمن سال پنجاه و هفت، و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به پادگان مهاباد کردستان حمله کردند و از آن روز دشمنی و جنگ آنها با ما شروع شده است و تاکنون یک لحظه این جنگ تعطیل نشده، فقط شکل آن تغییر پیدا کرده است، جنگی که چهل و هفت سال است، ادامه دارد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اضافه کرد: دشمن با تمام توانمندی‌های دنیایی و مادی که در اختیار دارد، تاکنون نتوانسته به کوچکترین پیروزی دست یابد، زیرا خداوند متعال وعده داده است، که نتیجه را من مشخص می‌کنم و فقط شما مراقب خودتان باشید که به تکالیف خود عمل کنید، و حضرت امام (ره) این را در یک جمله کوتاه بیان می‌فرماید: که ما مکلف به انجام تکلیف هستیم، نه مکلف به نتیجه، چون نتیجه رو خدا مشخص می‌کند و ما این را در این سال‌های طولانی دیده‌ایم و باور داریم و از تاریخ نقل نمی‌کنیم.

وی با بیان اینکه دشمنان ما نه تنها نتوانستند بر ما برتری پیدا کنند بلکه هر روز که از این جنگ گذشت، بر توانمندی‌ها و قوت و قدرت ما اضافه شد و ما هر روز در مسیر پیشرفت قرار داشته‌ایم. تصریم کرد: در جنگ اخیر بسیاری از کشورها با هم متحد شدند تا بر ما برتری پیدا کنند و کاری کنند که جمهوری اسلامی نباشد، اما خیلی زود دستشان را بالا بردند و فهمیدند که اشتباه کرده‌اند.

فدوی افزود: قبل از شروع جنگ، از بین بردن نظام جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از اهداف جنگ اعلام کردند، ولی فهمیدند که قدرت انقلاب اسلامی خیلی بیشتر از تصوراتشان است، که احمق‌های دنیا بتوانند از پس او برآیند و بلافاصله بعد از اینکه ما شیطان بزرگ را در بزرگترین پایگاهش هدف قرار دادیم، رئیس جمهور آمریکا از طریق امیر قطر، پایان درگیری و آتش‌بس را درخواست کرد.

وی بابیان اینکه، جنگ اخیر با جنگ تحمیلی ۸ ساله، بسیار متفاوت بود، گفت: در جنگ تحمیلی ۸ ساله، ایادی استکبار با پشتیبانی از صدام با ایران می‌جنگیدند، در حالی که در جنگ ۱۲ روزه، رژیم صهیونسیتی و آمریکا با حمایت کشورهای اروپایی، بدون واسطه وارد جنگ شدند و تصور می‌کردند این پایان نظام اسلامی است و این را اعلام هم کرده بودند، ولی بعداز جنگ اذعان کردند که به اهدافشان نرسیدند، زیرا وعده خدا حق است، و همه مردم دنیا شاهد توانمندی نظام جمهوری اسلامی هستند، که ما در برابر شیطان بزرگ دائم ایستاده‌ایم و نه تنها تصمیم می گیریم بلکه اراده اقدام نیز وجود دارد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ادامه اظهار کرد: همه افرادی که مسئولیت به عهده می‌گیرند مصمم هستند، در هر کجایی که قرار دارند، به تکلیف خود عمل کنند. همانطور که روزی همدان مردی بزرگ را به یزد فرستاد تا در آنجا فرمانده باشد و شهید قهاری آنچنان به وظایف و تکالیف خود عمل کرد که عکس این شهید بزرگوار در بسیاری از خانه‌های یزد قرار دارد، حالا نیز برای جبران آن روزهایی که شهید قهاری در یزد فرماندهی می‌کرد، آقای زارع کمالی به گونه‌ای با اخلاص، صداقت و تلاش حداکثری در خدمت مردم همدان باشد، که بعد از اتمام زمان خدمتش عکسش در خانه مردم همدان قرار بگیرد، زیرا وقتی انسان با تلاش حداکثری در خدمت مردم باشد این امکان پذیر است.

وی، افزود: افتخار بنیانگذار و رهبر انقلاب اینست، که ما خادم ملت هستیم و این افتخار بزرگی است، زیرا وقتی انسان موفق به خادمی مردم شود، مطمئنا موجب خیرات وسیع برای خودش در آخرت خواهد بود.

سردار فدوی خطاب به فرمانده جدید سپاه انصارالحسین(ع) همدان، خاطرنشان کرد: ان شاءالله آقای زارع کمالی در این ایامی که توفیق پیدا کرده است در سرزمینی خدمت کند که بزرگان زیادی در آن بوده و هست، که ساعت‌ها می‌توان درباره آنها صحبت کرد، موفق عمل کند و منشأ خیر در این استان باشد و براساس فرمایش رهبر معظم انقلاب، پیشکسوتانی همچون آقای مجیدی فرمانده سابق سپاه انصارالحسین(ع) همدان، که ۴۰ سال توفیق خدمت داشته‌است، پیشکسوتی کنند و جوانان بر سر کار بیایند.

گفتنی است، مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان با حضور سردار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان، آیت‌الله سیدمصطفی موسوی‌اصفهانی، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، حمید ملانوری‌شمسی، استاندار همدان، مجمع نمایندگان استان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و جمعی از مدیران، مسئولان و کارکنان نظامی استان برگزار شد.

در این مراسم از خدمات و زحمات سردار مظاهر مجیدی تقدیر به عمل آمد و سردار حسین زارع‌کمالی به عنوان فرمانده جدید سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان معرفی شد.