عرق یونجه و شربت سه شیره، منبع تامین آهن نیستند

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، باور عمومی مبنی بر اینکه می‌توان در دوران بارداری به جای مصرف مکمل آهن از عرق یونجه یا شربت سه‌شیره استفاده کرد را نادرست و بدون پشتوانه علمی دانست.

به گزارش تابناک؛ بر اساس اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در هیچ منبع علمی معتبری عرق یونجه و شربت سه‌شیره به عنوان منبع قابل اتکا برای تأمین آهن معرفی نشده‌اند. این در حالی است که نیاز بدن به آهن در دوران بارداری به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد و مصرف مکمل آهن برای مادران باردار یک ضرورت پزشکی است.

گوشت، مرغ و غذا‌های دریایی از غنی‌ترین منابع آهن به شمار می‌آیند. همچنین غلات غنی‌شده، حبوبات، آجیل، دانه‌ها و سبزیجات در تامین آهن نقش دارند، اما در بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشور‌های با درآمد کم و متوسط، رژیم غذایی به‌تنهایی پاسخگوی نیاز‌های تغذیه‌ای دوران بارداری نیست.

طبق آمار سازمان‌های جهانی، حدود ۴۰ درصد از زنان باردار در سراسر جهان به کم‌خونی ناشی از فقر آهن مبتلا هستند. کم‌خونی در دوران بارداری، اگر کنترل و درمان نشود، می‌تواند منجر به پیامد‌های جدی مانند کاهش تولید هموگلوبین، کاهش اکسیژن‌رسانی به رحم و جنین، محدودیت رشد داخل رحمی، زایمان زودرس و حتی افزایش خطر مرگ‌ومیر نوزادان شود.

دفتر بهبود تغذیه جامعه در ادامه تأکید کرده است که به زنان باردار توصیه می‌شود مصرف مکمل آهن را طبق تجویز پزشک معالج ادامه دهند و از جایگزین کردن آن با محصولات سنتی یا گیاهی بدون پایه علمی خودداری کنند.

آگاهی‌بخشی صحیح و علمی درباره تغذیه در دوران بارداری، گامی مهم در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان و بهبود سلامت نسل آینده است.