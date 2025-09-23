اینفوتابناک / مقایسه آماری و مدالی کشتی در دوره ۲۰ ساله

حجتالله خطیب که یک دوره دو ساله سرپرستی را در فدراسیون کشتی پشت سر گذاشت، با کسب ۴ مدال طلا، یک نقره و یک برنز در المپیک ۲۰۱۲ لندن به لحاظ ارزش مدالی، موفقترین دوره یک مدیر در فدراسیون کشتی را پشت سر گذاشته است. دورهای که محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بود و رسول خادم هدایت تیم آزاد را به عهده داشت. هرچند بسیاری هم موفقیت در این دوره را حاصل برنامهریزی و پرورش استعدادها در دوره یزدانی خرم میدانند و به نتیجه رسیدن آن در المپیک ۲۰۱۲ لندن در دوره خطیب اتفاق افتاده است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، بررسی آماری نتایج و مدالهای دو دهه اخیر کشتی ایران در مسابقات قهرمانی جهان و المپیک، مدالهای مجموع کشتی آزاد و فرنگی را در مسابقات جهانی و المپیک نشان میدهد. فارغ از بررسی بسترسازیها و استعدادیابی کشتیگیران قهرمان ایران در دورههای مختلف، در زیر فقط نتایج به دست آمده در دورههای ریاست محمدرضا یزدانی خرم، سرپرستی حجتالله خطیب و ریاست رسول خادم و علیرضا دبیر آمده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید