ترامپ در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل، از عصر طلایی آمریکا گفت و با انتقاد تند از این نهاد بین‌المللی، عملکرد آن را به نامه‌نگاری بی‌اثر محدود دانست.

ترامپ: به رهبر ایران دست دوستی دادم، تهدید شنیدم!

به گزاش تابناک به نقل از مهر؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خود را آغاز کرد. وی با اشاره به گذشت شش سال از آخرین حضورش در این اجلاس گفت: «پیش از من، کشورم با مشکلات زیادی روبه‌رو بود. اکنون اقتصاد و ارتش قوی در جهان دارد. اکنون عصر طلایی آمریکا است.»

ترامپ با انتقاد از عملکرد سازمان ملل افزود: «به نظر می‌رسد تنها کاری که این سازمان انجام می‌دهد، نوشتن نامه‌هایی با کلمات قاطع، اما توخالی است. کلمات توخالی جنگ را حل نمی‌کنند؛ فقط عمل می‌تواند.»

وی ادامه داد: ایران حامی اصلی تروریسم در جهان است و نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. من به رهبر ایران پیشنهاد همکاری دادم و او با تهدید پاسخ داد. هیچ کشور دیگری در جهان غیر از ایالات متحده نمی‌توانست تأسیسات هسته‌ای ایران را نابود کند.