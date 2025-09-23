En
مرگ عجیب پیرمرد ۹۰ ساله تهرانی

درگیری خانوادگی میان پسر ۴۰ ساله و پدر ۹۰ ساله در تهران به مرگ پیرمرد پس از شکستگی سر و بستری در بیمارستان انجامید و پسر معتاد بازداشت شد.
مرگ عجیب پیرمرد ۹۰ ساله تهرانی

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ شب گذشته (۳۱ شهریورماه) خبر فوت پیرمردی به عوامل اورژانس اعلام شد. پس از اعزام نیرو‌های اورژانس و بررسی اولیه، علت فوت سکته مغزی عنوان شد، اما با حضور فرزندان متوفی، جزئیات تازه‌ای فاش شد. آنها اعلام کردند که پدرشان مدتی قبل در جریان درگیری با یکی از پسرانش آسیب دیده و پس از بستری در بیمارستان، به‌تازگی ترخیص شده بود. به گفته خانواده، دورهمی شب گذشته به مناسبت آشتی میان پدر و پسر برگزار شده بود که در همان شب، پیرمرد جان خود را از دست داد.

با اعلام این موضوع، تیمی از کارآگاهان جنایی به هماوراه بازپرس محسن اختیاری از دادسرای امور جنایی وارد ماجرا شدند. بررسی‌های بیشتر نشان داد که پیرمرد ۹۰ ساله در درگیری پیشین دچار شکستگی در ناحیه سر شده بود و علت اصلی مرگ نیز همین آسیب بوده است.

در ادامه، پسر ۴۰ ساله خانواده که در زمان حادثه در خانه حضور داشت، در بازجویی‌ها گفت: «من اعتیاد دارم و روز حادثه از پدرم درخواست پول کردم، اما او مخالفت کرد. همین موضوع باعث درگیری شد و من در عصبانیت او را هل دادم که باعث شکستگی سرش شد. مدتی در بیمارستان بستری بود، اما بعد از بهبود ترخیص شد. من تقصیری در این ماجرا ندارم.»

با روشن شدن ابعاد این حادثه، جسد پیرمرد برای بررسی‌های دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل شد. همچنین پسر جوان دستگیر و برای ادامه تحقیقات در اختیار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

