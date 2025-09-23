En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

صدور مجوز انواع سلاح به فراجا واگذار شد

سخنگوی پلیس گفت: در راستای ایفای تکالیف قانونی محوله در قانون تأسیس فراجا و همچنین دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح ، صدور مجوز سلاح به فراجا منتقل می شود.
کد خبر: ۱۳۳۰۲۹۳
| |
375 بازدید
صدور مجوز انواع سلاح به فراجا واگذار شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا اظهار کرد: بر اساس این اطلاعیه، از تاریخ اول مهرماه سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، تمامی امور مربوط به صدور و تمدید مجوز انواع سلاح‌های شکاری، ورزشی و پی سی پی (PCP) برای آحاد مردم عزیز کشورمان، به معاونت سلاح، مهمات و مواد ناریه فراجا منتقل شد.

وی در ادامه گفت: عموم دارندگان این نوع سلاح‌ها از این پس میتوانند با توجه به تاریخ انقضای مجوز‌های صادره توسط نهاد‌های قبلی برای انجام مراحل صدور یا تمدید مجوز خود به معاونت سلاح، مهمات و مواد ناریه فراجا در تهران واقع در خیابان شهید مطهری جنب خیابان میرعماد و یا به شعب مربوطه در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور مراجعه فرمایند.

سردار منتظرالمهدی تاکید کرد: این اطلاعیه شامل حال کارکنان شریف نیرو‌های مسلح نمی‌شود و این عزیزان همچنان باید بر اساس ضوابط ابلاغی گذشته، به مراکز از پیش تعیین‌شده توسط فرماندهان و سلسله مراتب فرماندهی خود مراجعه کنند.

وی افزود:تمامی فروشگاه‌های مجاز سلاح و مهمات در سراسر کشور نیز از این پس موظفند فعالیت‌های خرید و فروش سلاح و مهمات را مطابق با ضوابط ابلاغی جدید فراجا و از طریق سامانه‌های طراحی شده برای این منظور انجام دهند. از فروشندگان محترم سلاح درخواست می‌شود که جهت دریافت اطلاعات لازم برای برقراری ارتباط با سامانه‌های فراجا، در اسرع وقت به شعبات معاونت سلاح و مهمات فراجا در شهر یا استان خود مراجعه نمایند.

منتظرالمهدی در پایان خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی و جزئیات بیشتر در این رابطه، متعاقباً به استحضار امت شریف و شهیدپرور خواهد رسید تا هیچ ابهامی باقی نمانده و فرایند‌ها به بهترین شکل ممکن انجام پذیرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
صدور مجوز سلاح شکاری فراجا انواع سلاح ستاد کل نیروهای مسلح
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
اعراب خلیج فارس اکنون اسرائیل را تهدید می‌بینند نه ایران/ بعید است امارات از «پیمان ابراهیم» خارج شود
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ستاد کل: تغییر در برنامه‌های سالگرد دفاع مقدس
هوشیار باش پلیس در آستانه بازگشایی مدارس
زنگ خطر کلاهبرداری سایبری با شروع مدارس
هشدار ستادکل نیروهای مسلح ایران به دولت اکوادور
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۹ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۴ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۱ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۷۸ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۷ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۱ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005a4L
tabnak.ir/005a4L