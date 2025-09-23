پیشنهاد غیرمنتظره ایران پای میز مذاکره

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ احمد بخشایش اردستانی با بیان اینکه تأثیر اقتصادی فعال‌سازی مکانیسم ماشه عمدتا بر روی طلا و دلار بازار آزاد است، اظهار کرد: حتی اگر دلار بازار آزاد به ۱۳۰ هزار تومان هم برسد، بنزین با همان قیمت ۱۵۰۰ تومان به فروش می‌رود و قیمت آب و برق هم متناسب با نرخ دلار تغییر نخواهد کرد، زیرا قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران، معطوف به حوزه‌های اقتصادی و نفتی نیست و عمدتا به بحث‌های هسته‌ای و تسلیحاتی مربوط می‌شود؛ مثلا کشتی‌های ما را بازرسی می‌کنند ببینند آیا حامل تجهیزات ساخت سلاح است یا خیر. در این جا هم ایران باید مقابله‌به‌مثل کند و نیروی دریایی سپاه و ارتش، کشتی‌های طرفین مقابل را مورد بازرسی قرار دهد.

وی ادامه داد: لذا اجرای اسنپ‌بک، بیشتر از اینکه واقعا بر سفره مردم تأثیرگذار باشد، تأثیر روانی دارد، زیرا تا کنون هر اتفاقی که قراره بوده برای سفره مردم بیافتد، افتاده است. مجلس نیز باید وارد عمل شده و نظارت کند که کالا‌های اساسی با همان قیمت قبلی دلار در اختیار مردم قرار گیرد. دشمن می‌خواهد بین ۶ ماه تا یک سال آینده، علیه ایران جنگ روانی به راه بیاندازد تا ایران را تسلیم کند، اما وقتی نهایتا پس از یک سال به هدف خود نرسد و مردم و حکومت در کنار هم برای حفظ کشور بایستند، دست از این فشار‌ها می‌کشد و دیگر حاضر نخواهد بود برای بازرسی کشتی‌های ما کلی پول هزینه کند. کما اینکه اوباما و کلینتون در کتاب‌های خود گفتند در دولت احمدی‌نژاد، اثر تحریم‌های ایران در حال از بین رفتن بود، اما با روی کار آمدن دولت روحانی و انعقاد برجام، ساختار تحریم‌ها و فشار بر ایران را حفظ کردند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: ایران نیز علی‌رغم اینکه تمایلی به اجرای مکانیسم ماشه ندارد، اما این را پذیرفته که شاید بهتر است یک بار این اتفاق رخ دهد و اروپا این اهرم فشار خود علیه ایران را از دست بدهد. با توجه به اینکه ما با اروپا و آمریکا ارتباط تجاری خاصی نداریم، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران تأثیر چشمگیری بر ما نخواهد داشت، مگر اینکه کشور‌های شرقی این تحریم‌ها را اجرا کنند، اما چین و روسیه اعلام کرده‌اند که خود را پایبند به اجرای تحریم‌های علیه ایران نمی‌دانند. همسایگان ما نیز با توجه به تجاوزگری‌های متعدد اسرائیل به غزه و قطر و عدم کارایی قطعنامه‌های سازمان ملل، به شدت سال‌های قبل تحریم‌های ضدایرانی را اجرا نخواهند کرد، زیرا اکنون کشور‌های عربی متوجه شده‌اند که وجود ایران قوی به نفع‌شان است و در صورت تضعیف ایران، کل منطقه به زیر سلطه رژیم صهیونیستی می‌رود.

بخشایش اردستانی با بیان اینکه سفر پزشکیان به نیویورک می‌تواند احتمال اجرای اسنپ‌بک را کاهش دهد، عنوان کرد: دکتر پزشکیان می‌تواند در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، با روسای جمهور کشور‌های مختلف اعم از چین، روسیه، پاکستان و کره شمالی و حتی سران اروپایی رایزنی کند تا از اجرای مکانیسم ماشه جلوگیری شود؛ کما اینکه دیدار با هیأت‌های انگلیس، فرانسه و آلمان در برنامه رئیس جمهور و تیم ایرانی وجود دارد و قرار است در این دیدارها، ایران پیشنهاد دهد که در ازای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱، اورانیوم ۶۰ درصد خود را تا ۲۰ درصد رقیق می‌کند؛ سپس طرفین برای حصول توافقی کوتاه‌مدت تلاش خواهند کرد تا نهایتا به توافقی بلندمدت برسند. البته دیدار با ترامپ را بعید می‌دانم، اما اگر هم آقای پزشکیان ترامپ را در راهرو‌های سازمان ملل ببیند، مانند برخی از روسای جمهور قبلی، خود را در دستشویی پنهان نخواهد کرد، بلکه احتمالا با او دست بدهد و سلام و احوالپرسی کند و حرف‌هایی هم با هم بزنند.