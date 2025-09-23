راز قرارداد عجیب استقلال!

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ در شرایطی که باشگاه استقلال با نتایج ضعیف و مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند، افشای یک قرارداد عجیب و غیرمنطقی، این باشگاه را بار دیگر در کانون توجهات قرار داده است. اسناد نشان می‌دهند که استقلال برای تولید و مدیریت محتوای رسانه‌ای خود، قراردادی به ارزش سرسام‌آور ۱۳ میلیارد تومان با یک فرد یا شرکت ناشناس منعقد کرده است.

این قرارداد که شامل پوشش تصویری و تولید محتوا برای تمامی مسابقات رسمی و حتی بازی‌های دوستانه می‌شود، با انتقادات زیادی همراه شده است. نکته عجیب‌تر اینجاست که در متن قرارداد، به جای نام «تیم بزرگسالان استقلال»، به اشتباه از عبارت «تیم ملی فوتبال» استفاده شده است؛ اشتباهی فاحش که موجی از تمسخر و انتقاد را در فضای مجازی به دنبال داشته است.

با توجه به اینکه باشگاه استقلال دارای تیم رسانه‌ای و مدیر رسانه‌ای داخلی است، مشخص نیست چرا مدیران تصمیم به عقد چنین قرارداد پرهزینه‌ای با یک مجموعه بیرونی گرفته‌اند. این اقدام، در شرایطی که باشگاه با بحران‌های مالی متعدد دست به گریبان است و هواداران خروجی قابل توجهی از این همکاری ندیده‌اند، به عنوان یک هزینه غیرضروری و غیرمنطقی تلقی شده و بر ابهامات موجود در مدیریت باشگاه افزوده است.