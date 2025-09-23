En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می‌دهد

جزئیات سفر پزشکیان به نیویورک؛ دیدار با ترامپ صورت می‌گیرد؟

«مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه دوم مهر، ساعت ۱۸ بوقت تهران در صحن سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۳۰۲۷۰
| |
875 بازدید

جزئیات سفر پزشکیان به نیویورک؛ دیدار با ترامپ صورت می‌گیرد؟

پزشکیان همچنین دیدار و رایزنی‌هایی با رؤسای کشور‌های مختلف و دبیرکل سازمان ملل، رئیس شورای اروپا و نشست‌هایی با اندیشکده‌ها، برخی مجامع و ایرانیان مقیم نیز خواهد داشت.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، هشتادمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در نیویورک در حال برگزاری است.

«مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری اسلامی ایران صبح چهارشنبه دوم مهر، ساعت ۱۰ صبح بوقت محلی (عصر ساعت ۱۸ بوقت تهران) در صحن سازمان ملل سخنرانی خواهد داشت.

مهمترین موضوع این سفر تاکید بر منافع ملی و رساندن صدای مردم ایران به دنیا به‌ویژه بعد از تجاوز وحشیانه رژیم اسرائیل به ایران خواهد بود.

پزشکیان همچنین دیدار و رایزنی‌هایی با رؤسای کشور‌های مختلف و دبیرکل سازمان ملل، رئیس شورای اروپا و نشست‌هایی با اندیشکده‌ها، برخی مجامع و ایرانیان مقیم نیز خواهد داشت.

در برنامه‌ریزی برای ملاقات‌های دوجانبه با برخی از سران کشور‌ها طرح محکومیت نسل‌کشی در غزه که در حاشیه بریکس هم تاکید شده بود، پیش‌بینی شده است.

پیش بینی شده حدود ۱۵ دیدار دوجانبه از سوی پزشکیان با همتایان خود صورت گیرد. دیدار یا «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه نیز در دستور کار است.

هیچ دستور کاری برای دیدار پزشکیان و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در این نشست وجود ندارد.

همچنین حدود ۴۰ نشست جانبی از سوی هیات ایران در سطوح مختلف برگزار خواهد شد. از جمله این نشستها، نشستی با عراق، ترکیه و مصر است.

از حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، سید مهدی طباطبایی معاون اطلاع‌رسانی، مهدی سنایی مشاور سیاسی رئیس‌جمهور و سید عباس موسوی معاون تشریفات نهاد ریاست‌جمهوری به عنوان همراهان احتمالی پزشکیان در این سفر نام برده شده است.

البته سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران بامداد دوشنبه به وقت نیویورک، برای شرکت در هشتادمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد.

پیشتر وزارت خارجه آمریکا از اعمال برخی محدودی‌ها برای هیات ایرانی خبر داده بود. بر اساس اعلام این وزارتخانه «ایالات متحده این هفته برای اعمال فشار حداکثری بر ایران اقدام کرد و با محدود کردن تردد هیأت ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل و دسترسی آنان به فروشگاه‌های عمده‌فروشی و کالا‌های لوکس، محدودیت‌هایی را اعمال نمود.»

این وزارت‌خانه افزود: ما اجازه نخواهیم داد ایران به مقامات خود فرصت دهد در نیویورک خرید‌های تجملاتی انجام دهند. وزیر امور خارجه، روبیو، همچنین تردد هیأت ایرانی را به مناطقی که صرفاً برای رفت‌وآمد به منطقه مقر سازمان ملل و انجام امور رسمی مربوط به سازمان ملل لازم است، محدود کرده است.

واشنگتن تأکید کرد: امنیت آمریکایی‌ها همیشه اولویت ماست و ایالات متحده اجازه نخواهد داد ایران از مجمع عمومی سازمان ملل به‌عنوان بهانه‌ای برای رفت‌وآمد آزادانه در نیویورک و ترویج دستور کار خود استفاده کند.

اگرچه اعمال محدودیت بر هیات ایران که مغایر با حقوق بین الملل تعریف شده برای میزبان یعنی آمریکا از سازمان ملل است، در ادوار گذشته نیز وجود داشته ولی این محدودیت‌ها در دولت کنونی نیز ادامه یافته و دامنه آن به زندگی روزمره دیپلمات‌ها کشیده شده است؛ به گونه‌ای که خانواده‌های دیپلمات‌های ایرانی حاضر در دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد باید برای خرید ساده‌ترین مایحتاج روزانه از فروشگاه‌های شهر نیویورک، از روز‌ها قبل مجوز دریافت کنند، موضوعی که شاید در زیر پوشش خبر گمراه کننده «کالا‌های لوکس و حتی خودرو و اقلام با ارزش بالای ۱۰۰۰ دلار» گم شده باشد و مساله رویکرد خباثت آمیز ایالات متحده را به محدودیت خرید برای هیات ایرانی حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل تقلیل داده باشد.

بر اساس این تصمیم محدودکننده، برخلاف سال‌های گذشته تنها دو نفر از عوامل رسانه‌ای موفق به دریافت ویزا شده‌اند و مسئولیت پوشش انبوه برنامه‌ها و اخبار سفر رئیس‌جمهور ایران را برعهده خواهند داشت.

برای هیچ‌یک از عکاسان و تصویربرداران نهاد ریاست‌جمهوری ویزا صادر نشده است. تنها افرادی که امکان سفر یافته‌اند، حبیب عباسی، مدیرکل روابط عمومی نهاد ریاست‌جمهوری و معاون وی هستند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد
اعراب خلیج فارس اکنون اسرائیل را تهدید می‌بینند نه ایران/ بعید است امارات از «پیمان ابراهیم» خارج شود
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
پیشینه رقص مازنی رحمان عموزاد روی تشک
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۹ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۴ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۱ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۷۸ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۷ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۱ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005a3y
tabnak.ir/005a3y