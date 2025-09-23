En
پاسخ تند طالبان به ترامپ درباره بازپس‌گیری بگرام

سخنگوی طالبان با تاکید بر اینکه پایگاه هوایی بگرام نه متعلق به چین است نه آمریکا، گفت که آمریکایی‌ها باید با این کشور به‌صورت منطقی برخورد کنند.
کد خبر: ۱۳۳۰۲۶۸
443 بازدید
پاسخ تند طالبان به ترامپ درباره بازپس‌گیری بگرام

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا که خواستار بازپس‌گیری پایگاه بگرام افغانستان به بهانه وجود تاسیسات هسته‌ای چین در نزدیکی آن شده بود، اظهار کرد: پایگاه هوایی بگرام نه متعلق به چین است نه آمریکا.

سخنگوی طالبان در گفت‌و‌گو با العربیه تاکید کرد: آمریکایی‌ها باید با افغانستانی‌ها به شکل دیپلماتیک و منطقی تعمل کنند.

ذبیح‌الله مجاهد گفت: مردم ما هرگز حضور نیرو‌های خارجی در بخشی از خاک خود را نخواهند پذیرفت.

همچنین او تاکید کرد: به دنبال داشتن روابط با چین، آمریکا، روسیه و اروپا هستیم.

