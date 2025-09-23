En
قاچاقچیان سوخت در تله ضربتی فراجا

فرمانده مرزبانی انتظامی کشور از ناکامی باندهای کلان قاچاق سوخت و کشف بیش از ۲۱ میلیون لیتر انواع سوخت قاچاق در مرزهای آبی و خاکی کشور طی ۶ ماه سال جاری خبر داد.
قاچاقچیان سوخت در تله ضربتی فراجا

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سردار احمدعلی گودرزی در حاشیه بازدید از مرز‌های زمینی و آبی هرمزگان اظهار داشت: در اجرای طرح‌های ضربتی مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی، مرزبانان دلاور و جسور مرزبانی فراجا مستقر در مرز‌های آبی و خاکی سراسر کشور با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های هدفمند، طی ۶ ماه سال جاری موفق به انهدام باند‌های کلان قاچاق سوخت در مرز‌های کشور شدند.

وی افزود: مرزبانان با هوشیاری و افزایش توان عملیاتی در این ۶ ماه، بیش از ۲۱ میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی که عمدتا در دریا بوده را کشف که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۷۳ درصدی داشته است.

فرمانده مرزبانی انتظامی با اشاره به دستگیری قریب به ۳ هزار متهم و توقیف شناور و وسایل نقلیه مربوطه، اظهار داشت: در این خصوص بیش از ۳ هزار و ۴۲۰ فقره پرونده قاچاق سوخت تشکیل و تحویل مراجع ذی صلاح شدند.

سردار گودرزی با قدردانی از عملکرد موفق مرزبانان در مبارزه با قاچاق سوخت، برآورد کارشناسان در خصوص ارزش ریالی محموله‌های سوخت را ۸۰۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مرزبانان با توکل بر خداوند متعال و ائمه اطهار (ع) و همچنین آمادگی عملیاتی و رزمی با هرگونه تجاوز مرزی و قاچاق سوخت در مرز‌ها برخورد قاطعانه خواهند داشت.

