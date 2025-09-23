En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۱۲ درصد صندلی‌های پزشکی در اختیار ایثارگران

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه بیش از ۱۲ درصد دانشجویان علوم پزشکی با سهیمه ایثارگری وارد دانشگاه می‌شوند، گفت: در مجموع بیش از ۴۷ هزار دانشجوی ایثارگر و شاهد در دانشگاه‌های علوم پزشکی وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۳۰۲۶۲
| |
561 بازدید
|
۳
۱۲ درصد صندلی‌های پزشکی در اختیار ایثارگران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر مسعود حبیبی در نشست خبری که به مناسبت هفته دفاع مقدس در معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت برگزار شد، با تاکید بر اینکه ما در جنگ اخیر ۱۲ روزه پیروز شدیم، اظهار کرد: در این جنگ، مردم همگی پشت هم بودند و از نیرو‌های مسلح دفاع کردند. ما به عنوان جامعه دانشگاهی بر این باور هستیم قدرت علم و دانش در سربلندی و اقتدار این کشور بسیار موثر است؛ امیدواریم در این مسیر بتوانیم گام برداریم.

وی در ادامه تصریح کرد: ما به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس، جلسات متعددی در وزارت بهداشت برگزار کردیم. بسیج جامعه پزشکی، معاونت فرهنگی و دانشجویی و ... در این مراسم حضور داشتند. این روز‌ها برای ما مقدس است. باید قدردان کسانی باشیم که برای دفاع کشور تلاش می‌کنند؛ ضمن اینکه باید یاد بگیریم مقاومت برای پیروزی کشور بسیار کلیدی است.

وی از رونمایی کتاب «در امتداد ایثار» در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: در جشنواره‌ای که به مناسبت هفته مقدس برگزار می‌شود، ۲۲ نفر از قهرمانان حوزه سلامت در جنگ اخیر مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

حبیبی گفت: این برنامه روز یکشنبه رونمایی و در دو حوزه برگزار می‌شود، کادر درمان و دانشجویانی که در ایام جنگ ۱۲ روزه حضور داشتند می‌توانند به ارسال خاطرات خود در قالب متن، تصویر، فیلم و پادکست به دبیرخانه جشنواره اقدام کنند.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت اظهار کرد: دانشجویان ایثارگر خدمات متفاوتی در وزارت بهداشت نمی‌گیرند. در ایام جنگ ۱۲ روزه، دو دانشجو جانباز و دو نفر دیگر شهید شدند؛ شهدا شامل دکتر شیروانی، رزیدنت عفونی حین خدمت در زندان اوین، و شهیده صدیقی صابر، دانشجوی علوم پزشکی اصفهان، بودند.

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۱۲ درصد دانشجویان علوم پزشکی با سهیمه ایثارگری وارد دانشگاه می‌شوند، گفت: در مجموع بیش از ۴۷ هزار دانشجوی ایثارگر و شاهد در دانشگاه‌های علوم پزشکی وجود دارد.

حبیبی با بیان اینکه دانشگاه‌های ما آمادگی کامل برای پذیرش دانشجویان را دارند، گفت: به دلیل افزایش ظرفیت پزشکی ما در دانشگاه‌ها با کمبود خوابگاه مواجه هستیم؛ به‌طوریکه ما در شهر تهران ۳۰۰۰ تخت خوابگاهی اجاره کردیم و در صدد این هستیم که هیچ دانشجویی بدون خوابگاه نماند.

در ادامه این نشست، دکتر ناهید تاج الدین، مشاور وزیر بهداشت در امور شاهد و ایثارگر به مهمترین برنامه‌های دانشگاه‌ها در این زمینه اشاره کرد و گفت: امسال ستادی به مناسبت گرامیداشت دفاع مقدس در وزارت بهداشت تشکیل شد و تلاش می‌شود این مراسم در سال جاری متفاوت برگزار شود.

وی در ادامه تصریح کرد: ما امسال در برنامه‌های هفته دفاع مقدس به دو جنگ ۸ ساله و ۱۲ روزه اخیر تمرکز کردیم. روز‌های هفته دفاع مقدس تحت عناوین مختلفی نامگذاری شده است، روز اول (۳۱ شهریورماه) به عنوان روز پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، طلایه‌داران وحدت ملی، روز دوم به عنوان روز جوانان علم و دانش پژوهی، اقتدار ملی، سومین روز، زنان مدافعان حریم خانواده و جامعه، روز چهارم شهیدان، جانبازان و آزادگان، روز پنجم دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی، سربازان و معنویت، روز ششم نیرو‌های مسلح، بسیجیان، جهادگران، عشایر و روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان، روز هفتم ولایتمداری، بصیرت، دشمن‌شناسی و استکبارستیزی و روز هشتم نیز به نام فرماندهان و حماسه‌آفرینان نامگذاری شده است.

مشاور وزیر در امور شاهد و ایثارگران تاکید کرد: مسابقه کتاب خوانی از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس است که این مسابقه بر اساس کتاب «تنها گریه کن» تدوین شده است.

دکتر تاج الدین اظهار کرد: در همایش گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از ایثارگران حوزه سلامت تعداد ۲۲ نفر از ایثارگران مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

وی گفت: در جنگ ۱۲ روزه عزیزانی داشتیم که پس از جنگ، همزمان با مرحله دوم کنکور فرزند شهید شدند و ممکن است مانند سایر فرزندان شهدا مشمول این سهمیه باشند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سهمیه ایثارگران دانشجویان علوم پزشکی وزارت بهداشت
اعراب خلیج فارس اکنون اسرائیل را تهدید می‌بینند نه ایران/ بعید است امارات از «پیمان ابراهیم» خارج شود
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!
روایت سهمیه‌های رزمندگان و ایثارگران در دانشگاه‌ها
نیازی به تزریق عمومی واکسن آبله مرغان نیست
بیانیه وزارت بهداشت درباره شرایط سقط جنین
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۳
نادر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
17
پاسخ
از ایثار حمایت بشه ، نه اینکه در حق دیگران ظلم بشه و حق و حقوقشان پایمال بشه
ناشناس
|
Germany
|
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
18
پاسخ
درخواستی از وزارت علوم دارم لطفا در تابلو مطب و مدرک دانشگاهیشون حتما قید شود از کدام سهمیه استفاده کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
18
پاسخ
سهمیه هایی که باجان مردم در ارتباط هستند و باعث فرارمغزها از کشور هستند
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
پیشینه رقص مازنی رحمان عموزاد روی تشک
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۹ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۴ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۱ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۷۸ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۷ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۱ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005a3q
tabnak.ir/005a3q