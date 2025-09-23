به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر مسعود حبیبی در نشست خبری که به مناسبت هفته دفاع مقدس در معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت برگزار شد، با تاکید بر اینکه ما در جنگ اخیر ۱۲ روزه پیروز شدیم، اظهار کرد: در این جنگ، مردم همگی پشت هم بودند و از نیروهای مسلح دفاع کردند. ما به عنوان جامعه دانشگاهی بر این باور هستیم قدرت علم و دانش در سربلندی و اقتدار این کشور بسیار موثر است؛ امیدواریم در این مسیر بتوانیم گام برداریم.
وی در ادامه تصریح کرد: ما به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس، جلسات متعددی در وزارت بهداشت برگزار کردیم. بسیج جامعه پزشکی، معاونت فرهنگی و دانشجویی و ... در این مراسم حضور داشتند. این روزها برای ما مقدس است. باید قدردان کسانی باشیم که برای دفاع کشور تلاش میکنند؛ ضمن اینکه باید یاد بگیریم مقاومت برای پیروزی کشور بسیار کلیدی است.
وی از رونمایی کتاب «در امتداد ایثار» در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: در جشنوارهای که به مناسبت هفته مقدس برگزار میشود، ۲۲ نفر از قهرمانان حوزه سلامت در جنگ اخیر مورد تقدیر قرار میگیرند.
حبیبی گفت: این برنامه روز یکشنبه رونمایی و در دو حوزه برگزار میشود، کادر درمان و دانشجویانی که در ایام جنگ ۱۲ روزه حضور داشتند میتوانند به ارسال خاطرات خود در قالب متن، تصویر، فیلم و پادکست به دبیرخانه جشنواره اقدام کنند.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت اظهار کرد: دانشجویان ایثارگر خدمات متفاوتی در وزارت بهداشت نمیگیرند. در ایام جنگ ۱۲ روزه، دو دانشجو جانباز و دو نفر دیگر شهید شدند؛ شهدا شامل دکتر شیروانی، رزیدنت عفونی حین خدمت در زندان اوین، و شهیده صدیقی صابر، دانشجوی علوم پزشکی اصفهان، بودند.
وی با تاکید بر اینکه بیش از ۱۲ درصد دانشجویان علوم پزشکی با سهیمه ایثارگری وارد دانشگاه میشوند، گفت: در مجموع بیش از ۴۷ هزار دانشجوی ایثارگر و شاهد در دانشگاههای علوم پزشکی وجود دارد.
حبیبی با بیان اینکه دانشگاههای ما آمادگی کامل برای پذیرش دانشجویان را دارند، گفت: به دلیل افزایش ظرفیت پزشکی ما در دانشگاهها با کمبود خوابگاه مواجه هستیم؛ بهطوریکه ما در شهر تهران ۳۰۰۰ تخت خوابگاهی اجاره کردیم و در صدد این هستیم که هیچ دانشجویی بدون خوابگاه نماند.
در ادامه این نشست، دکتر ناهید تاج الدین، مشاور وزیر بهداشت در امور شاهد و ایثارگر به مهمترین برنامههای دانشگاهها در این زمینه اشاره کرد و گفت: امسال ستادی به مناسبت گرامیداشت دفاع مقدس در وزارت بهداشت تشکیل شد و تلاش میشود این مراسم در سال جاری متفاوت برگزار شود.
وی در ادامه تصریح کرد: ما امسال در برنامههای هفته دفاع مقدس به دو جنگ ۸ ساله و ۱۲ روزه اخیر تمرکز کردیم. روزهای هفته دفاع مقدس تحت عناوین مختلفی نامگذاری شده است، روز اول (۳۱ شهریورماه) به عنوان روز پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، طلایهداران وحدت ملی، روز دوم به عنوان روز جوانان علم و دانش پژوهی، اقتدار ملی، سومین روز، زنان مدافعان حریم خانواده و جامعه، روز چهارم شهیدان، جانبازان و آزادگان، روز پنجم دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی، سربازان و معنویت، روز ششم نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، عشایر و روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان، روز هفتم ولایتمداری، بصیرت، دشمنشناسی و استکبارستیزی و روز هشتم نیز به نام فرماندهان و حماسهآفرینان نامگذاری شده است.
مشاور وزیر در امور شاهد و ایثارگران تاکید کرد: مسابقه کتاب خوانی از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس است که این مسابقه بر اساس کتاب «تنها گریه کن» تدوین شده است.
دکتر تاج الدین اظهار کرد: در همایش گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از ایثارگران حوزه سلامت تعداد ۲۲ نفر از ایثارگران مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
وی گفت: در جنگ ۱۲ روزه عزیزانی داشتیم که پس از جنگ، همزمان با مرحله دوم کنکور فرزند شهید شدند و ممکن است مانند سایر فرزندان شهدا مشمول این سهمیه باشند.
