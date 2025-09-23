زنده با والیبال قهرمانی جهان| ایران یک - ۲ صربستان؛ چک نقد شده در انتظار برنده

تیم ملی والیبال جمهوری چک با عبور از سد تونس به جمع ۸ تیم برتر رقابتهای قهرمانی جهان پیوست و برنده مصاف ایران و صربستان حریف این تیم را در مرحله یک چهارم نهایی مشخص خواهد کرد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابتهای والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ فیلیپین در آخرین روز از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات امروز، سهشنبه اول مهرماه پیگیری شده است که در بازی نخست تونس به مصاف چک رفت و آخرین دیدار هم میان ایران و صربستان برگزار میشود.
دیدار ایران و صربستان از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز میشود. اما پیش از این دیدار جمهوری چک موفق شد در سه ست پیاپی با نتایج ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۳ پیروز شود و به جمع تیمهای ترکیه، لهستان، ایتالیا، بلژیک، بلغارستان و آمریکا بپیوندد که پیش از این به یک چهارم نهایی صعود کردهاند.
برنامه مرحله یک چهارم نهایی این رقابتها به شرح زیر است:
چهارشنبه، ۲ مهرماه
پنجشنبه، ۳ مهرماه
صربستان در ست سوم، از غافلگیری در ست دوم درس گرفت، اما شاگردان روبرتو پیاتزا هم پا به پا پیش آمدند و دو تیم تا امتیاز ۲۴ نیز برابر بودند. با این حال صربها پس از امتیاز ۲۴ این ست تماشایی را با امتیاز ۲۶ بر ۲۴ به سود خود خاتمه دادند.
در ست دوم، بازیکنان ایران حریف را غافلگیر کردند. در شرایطی که بازی تا امتیاز ۱۶ به صورت پایاپای دنبال میشد، اما جدال زیبا بر سر امتیاز ۱۷ بین دو تیم که با چند رفت و برگشت همراه بود، در نهایت به سود شاگردان روبرتو پیاتزا خاتمه یافت. ملیپوشان ایران همین برتری را حفظ کرده و ادامه دادند تا در نهایت ست دوم را با امتیاز خوب ۲۵ بر ۱۹ به پایان برسانند.
شاگردان روبرتو پیاتزا، ست نخست را در رقابتی نزدیک با صربستان با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ واگذار کردند. امتیازهای پایانی این ست برای دو تیم به سختی حاصل شد.
ترکیب تیم ایران از سوی روبرتو پیاتزا اعلام شد که به شرح زیر است:
عرشیا بهنژاد، محمد والیزاده، مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، یوسف کاظمی، علی حاجیپور و محمدرضا حضرتپور از ابتدا در ترکیب حضور دارند.
