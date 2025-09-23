En
واکنش تند ساداتیان به محدودیت‌های دیپلماتیک آمریکا

یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت که اعمال محدودیت‌های سیاسی و دیپلماتیک از سوی آمریکا به عنوان کشور میزبان سازمان ملل بی‌معنا و نوعی قلدری است؛ آمریکا به لحاظ قانونی حق این کار را ندارد.
واکنش تند ساداتیان به محدودیت‌های دیپلماتیک آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «سید جلال ساداتیان» درباره اعمال محدودیت‌های دیپلماتیک از سوی آمریکا برای هیات سیاسی ایران در سفر به سازمان ملل با بیان این‌که این کار آمریکا چیزی جز «قلدری» نیست، گفت: در گذشته محدودیت تردد هیات‌های سیاسی و دیپلماتیک تا ۲۵ مایل (۴۰ کیلومتر) را به طور کلی داشتیم و در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ این محدودیت‌ها برای آقای ظریف که وزیر خارجه وقت ایران بودند بیشتر هم شد و سابقه دارد، اما این اقدامات و محدودیت‌ها به طور کلی مغایر با تعهدات آمریکا به عنوان کشور میزبان سازمان ملل است.

دیپلمات پیشین کشورمان گفت: تا جایی که می‌دانم به طور کلی رئیس‌جمهور برای سفر به آمریکا و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل هیات سیاسی کوچکی را انتخاب کرده است و اساسا برنامه‌های ایران در این سفر محدود بوده است، اما این رفتار آمریکا اوج بی‌اخلاقی است.

ساداتیان اظهار کرد: وقتی آمریکا به یکی از اعضای ان‌پی‌تی حمله نظامی می‌کند و خلاف همه ضوابط و معیار‌های بین‌المللی کار انجام می‌دهد، یعنی صرفا به بی‌قانونی و قلدری‌هایش اتکا دارد و جای تعجب هم ندارد. ایجاد محدودیت برای هیات‌های دیپلماتیک از جمله ایران هم یک نمونه از اقدامات خلاف قوانین بین‌المللی از سوی آمریکاست.

وی ادامه داد: متاسفانه سازمان ملل و شخص دبیرکل آنقدر ضعیف هستند و در سال‌های اخیر عملا در موضع ضعف قرار گرفتند که نمی‌توان انتظار داشت آنها نسبت به این رفتار آمریکا اعتراض کنند، اما سیستم اداری سازمان ملل باید پیگیر این ماجرا‌ها باشد و نسبت به آن اقدام کند.

سفیر پیشین ایران در انگلیس درباره اقدام اعتراضی احتمالی ایران به این برخورد گفت: اعتراض را می‌توان در سطح افکار عمومی و نیز به سازمان ملل و دبیرکل منعکس کرد و اینها اقدامات معمولی است که باید انجام شود، اما بحث در این است که گوش شنوایی وجود دارد یا نه! دولت ترامپ بیش از دولت‌های قبلی آمریکا برای هیات‌های سیاسی به ویژه در زمان برگزاری نشست سالانه مجمع عمومی اعمال محدودیت کرده است و این ناشی از رویکرد دولت ترامپ است وگرنه در دولت‌های قبل از آن اینقدر شاهد محدودیت آن هم در این ابعاد نبودیم.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
1
5
پاسخ
نخیر جناب کارشناس،تانباشد چیزکی مردم نگویند چیزی،حتما قبلا یک چیزی بوده که محدودیت اعمال شده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
شما کی از شیفتگی آمریکا نجات پیدا می کنید
مثلا پسر پزشکیان چی داشته که ممنوع السفرش کردند؟
کامنت نویس های قلم به مزد غرب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
4
پاسخ
حالا ديديد كه توانست!
ايراني
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
0
پاسخ
وقتي قوم و خويش و افراد بي ربط رو ميبرند .... حقشونه
