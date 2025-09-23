En
نقطه ضعف بزرگ آیفون ۱۷ فاش شد

برخی از مشتریانی که گوشی‌های سری آیفون ۱۷ را خریداری کرده‌اند، می‌گویند این محصولات با مشکل قطع ناگهانی و متناوب ارتباط وای‌فای مواجه هستند.​
نقطه ضعف بزرگ آیفون ۱۷ فاش شد

به گزارش تابناک به نقل از دیجیاتو؛ برخی از مشتریانی که گوشی‌های سری آیفون ۱۷ را خریداری کرده‌اند، می‌گویند این محصولات با مشکل قطع ناگهانی و متناوب ارتباط وای‌فای مواجه هستند.به گزارش مک رومرز، مشتریانی که با این مشکل مواجه شده‌اند، می‌گویند که اتصال وای‌فای در آیفون ۱۷، آیفون ۱۷ پرو، آیفون ۱۷ پرو مکس و آیفون ایر گهگاه قطع می‌شود. در طی چند روز گذشته صد‌ها نفر از کاربران درباره این مشکل نظرات خود را در انجمن‌های آنلاین و حتی انجمن پشتیبانی اپل منتشر کرده‌اند و هنوز مشخص نیست که این مشکل تا چه حد گسترده است.

کاربرانی که این مشکل را روی دستگاه خود تجربه کرده‌اند، می‌گویند وای‌فای هنگام باز کردن قفل آیفون برای لحظاتی قطع و سپس دوباره وصل می‌شود. از آنجایی که سیستم CarPlay اپل در خودرو‌ها به اتصال وای‌فای متکی است، این مشکل می‌تواند باعث قطع شدن CarPlay نیز شود.

چیپ اختصاصی برای آیفون ایر

برخی دیگر از کاربران نیز گفته‌اند این مشکل زمانی رخ می‌دهد که درحال استفاده از اپل واچی هستند که با گوشی جفت شده و قفل صفحه آن باز است، اما هنوز مشخص نیست که این موضوع می‌تواند یکی از دلایل بروز مشکل باشد یا خیر. اپل هنوز واکنش رسمی به این مسئله نشان نداده است.

یکی از کاربرانی که با این مشکل مواجه شده در ردیت نوشته است: «انگار هر بار که گوشی را بیدار می‌کنید، تراشه‌ای که وای‌فای و بلوتوث را کنترل می‌کند ریست می‌شوند.» این کاربر همچنین اشاره کرده که به همین دلیل سرویس AirPlay عملاً غیرقابل استفاده می‌شود.هنوز معلوم نیست که این مشکل سخت‌افزاری است یا نرم‌افزاری، اما اپل معمولاً چنین مشکلاتی را با انتشار یک به‌روزرسانی نرم‌افزاری رفع می‌کند. نسخه iOS ۲۶.۰.۱ به‌زودی منتشر می‌شود، اما باید دید که آیا اپل تا آن زمان می‌تواند مشکل را شناسایی و رفع کند یا خیر.هر چهار مدل آیفون ۱۷ به تراشه سفارشی جدید اپل با نام N۱ مجهز هستند که برای اتصال وای‌فای ۷، بلوتوث ۶ و Thread طراحی شده است. مدل‌های قبلی آیفون برای اتصال به شبکه‌های بی‌سیم از تراشه Broadcom استفاده می‌کردند.

 

 

 
