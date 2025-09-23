En
مفتی اعظم عربستان درگذشت

دربار سلطنتی عربستان سعودی امروز (سه‌شنبه) از درگذشت مفتی اعظم این کشور خبر داد.
مفتی اعظم عربستان درگذشت

دربار سلطنتی عربستان اعلام کرد که شیخ «عبدالعزیز بن عبدالله بن محمد آل‌شیخ» مفتی کل کشور و رئیس هیئت علمای ارشد، دارفانی را وداع گفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس این اطلاعیه، نماز بر پیکر امروز پس از نماز عصر در جامع امام ترکی بن عبدالله در شهر ریاض برگزار خواهد شد.

همچنین پادشاه عربستان دستور داده است که نماز غائب به احترام وی در مسجد الحرام در مکه، مسجد النبی در مدینه و تمامی مساجد کشور پس از نماز عصر امروز برگزار شود.

شیخ عبدالعزیز آل‌شیخ سال‌ها در سمت مفتی کل و ریاست هیئت علمای ارشد عربستان فعالیت داشت و نقش برجسته‌ای در رهبری دینی و فتوای اسلامی در سطح کشور ایفا می‌کرد.
 

خداوند رحمتش کند
