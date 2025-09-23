کشاورزان دیگر برنج نمی فروشند!

یک مسئول صنفی با تاکید بر این‌که برنج‌کار تمایلی به فروش ندارد، گفت: سال گذشته در حالی که کشاورز با قیمت پایین محصول را به فروش رساند با افزایش نرخ این محصول پرمصرف، سود آن نصیب دلالان شد.

امسال قیمت برنج افزایش زیادی داشت که به گفته فعالان این بازار این روند از آذرماه سال گذشته آغاز شده بود. در ادامه همه انتظار داشتند با آغاز فصل برداشت برنج در کشور قیمت‌ها شکسته شود؛ اما این‌گونه نشد. همچنان هر کیلو گرم برنج هاشمی با بسته‌بندی پارچه‌ای بدون درج مهر استاندارد و سیب سلامت ۳۶۰ هزار تومان است؛ علاوه بر اینکه برنج هندی نیز به هر کیلو گرم ۱۰۰ هزار تومان در سوپرمارکت‌های سطح شهر رسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری ۹ شهریور ۱۴۰۴ با خبرنگاران، عنوان کرده بود در حال حاضر بهترین برنج ایرانی در بازار بین ۲۴۰ تا ۲۶۰ هزار تومان است و با برداشت برنج قیمت آن از ۳۵۰ هزار تومان که در برخی مقاطع به نزدیک هر کیلو گرم ۴۰۰ هزار تومان هم رسیده بود روند کاهشی گرفته است.

امروز که قیمت برنج ایرانی دوباره از ۳۵۰ هزار تومان عبور کرده، وزیر جهاد کشاورزی هفته گذشته در حیاط دولت عنوان کرد، برنج داخلی ارز ترجیحی دریافت نمی‌کند و مشمول قیمت‌گذاری نیست. ابزار ما فقط تأمین برنج خارجی است و آن را خیلی خوب تأمین می‌کنیم.

برنج‌کاران تمایلی به فروش ندارند

علی طاهری، رئیس اتحادیه برنج‌فروش‌های بابل درباره عدم کاهش قیمت برنج ایرانی در بازار به خبرنگار مهر گفت: با شروع برداشت برنج، هر کیلو گرم درب کارخانه‌های شالی‌کوبی بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان بود. در این مقطع زمانی نرخ در بازار تا حدودی کاهشی شد.

وی ادامه داد: در فاصله زمانی بین ۲۵ مرداد تا ۱۵ شهریور برنج کاران از عرضه برنج خودداری کردند و قیمت این محصول درب کارخانه‌ها به حدود ۲۵۰ هزار تومان رسید. امروز هم این عدد بین ۲۳۰ تا ۲۳۵ هزار تومان در نوسان است.

طاهری با تاکید بر اینکه برنج کار تمایلی به فروش ندارد، تصریح داد: سال گذشته در حالی که کشاورز با قیمت پایین برنج خود را به فروش رسانده بود با افزایش نرخ این محصول پرمصرف، در واقع سود آن نصیب دلالان شد. بنابراین امروز کشاورزان فقط به شکل بسیار محدود و به اندازه رفع نیاز مالی فعلی‌اش، محصول را به فروش می‌رسانند و فروش عمده ندارد.

این مسئول صنفی افزود: ضمن اینکه با کاهش قدرت خرید مردم و پایین آمدن بازار تقاضا برای برنج‌های گران‌تر داخلی مانند هاشمی و طارم، تاجر هم تمایلی به خرید ندارد.