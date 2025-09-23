En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کشاورزان دیگر برنج نمی فروشند!

یک مسئول صنفی با تاکید بر این‌که برنج‌کار تمایلی به فروش ندارد، گفت: سال گذشته در حالی که کشاورز با قیمت پایین محصول را به فروش رساند با افزایش نرخ این محصول پرمصرف، سود آن نصیب دلالان شد.
کد خبر: ۱۳۳۰۲۲۶
| |
1042 بازدید
|
۷
کشاورزان دیگر برنج نمی فروشند!

امسال قیمت برنج افزایش زیادی داشت که به گفته فعالان این بازار این روند از آذرماه سال گذشته آغاز شده بود. در ادامه همه انتظار داشتند با آغاز فصل برداشت برنج در کشور قیمت‌ها شکسته شود؛ اما این‌گونه نشد. همچنان هر کیلو گرم برنج هاشمی با بسته‌بندی پارچه‌ای بدون درج مهر استاندارد و سیب سلامت ۳۶۰ هزار تومان است؛ علاوه بر اینکه برنج هندی نیز به هر کیلو گرم ۱۰۰ هزار تومان در سوپرمارکت‌های سطح شهر رسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری ۹ شهریور ۱۴۰۴ با خبرنگاران، عنوان کرده بود در حال حاضر بهترین برنج ایرانی در بازار بین ۲۴۰ تا ۲۶۰ هزار تومان است و با برداشت برنج قیمت آن از ۳۵۰ هزار تومان که در برخی مقاطع به نزدیک هر کیلو گرم ۴۰۰ هزار تومان هم رسیده بود روند کاهشی گرفته است.

امروز که قیمت برنج ایرانی دوباره از ۳۵۰ هزار تومان عبور کرده، وزیر جهاد کشاورزی هفته گذشته در حیاط دولت عنوان کرد، برنج داخلی ارز ترجیحی دریافت نمی‌کند و مشمول قیمت‌گذاری نیست. ابزار ما فقط تأمین برنج خارجی است و آن را خیلی خوب تأمین می‌کنیم.

برنج‌کاران تمایلی به فروش ندارند

علی طاهری، رئیس اتحادیه برنج‌فروش‌های بابل درباره عدم کاهش قیمت برنج ایرانی در بازار به خبرنگار مهر گفت: با شروع برداشت برنج، هر کیلو گرم درب کارخانه‌های شالی‌کوبی بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان بود. در این مقطع زمانی نرخ در بازار تا حدودی کاهشی شد.

وی ادامه داد: در فاصله زمانی بین ۲۵ مرداد تا ۱۵ شهریور برنج کاران از عرضه برنج خودداری کردند و قیمت این محصول درب کارخانه‌ها به حدود ۲۵۰ هزار تومان رسید. امروز هم این عدد بین ۲۳۰ تا ۲۳۵ هزار تومان در نوسان است.

طاهری با تاکید بر اینکه برنج کار تمایلی به فروش ندارد، تصریح داد: سال گذشته در حالی که کشاورز با قیمت پایین برنج خود را به فروش رسانده بود با افزایش نرخ این محصول پرمصرف، در واقع سود آن نصیب دلالان شد. بنابراین امروز کشاورزان فقط به شکل بسیار محدود و به اندازه رفع نیاز مالی فعلی‌اش، محصول را به فروش می‌رسانند و فروش عمده ندارد.

این مسئول صنفی افزود: ضمن اینکه با کاهش قدرت خرید مردم و پایین آمدن بازار تقاضا برای برنج‌های گران‌تر داخلی مانند هاشمی و طارم، تاجر هم تمایلی به خرید ندارد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
کشاورزان شالیکاران برنج فروش برنج قیمت برنج دلالان سود دلالی علی طاهری شالیکوبی‌داران برنجکاران
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برنج ۹۰ هزار تومانی، ۳۵ هزار تومان خریداری شده است
شناسایی و احضار دلالان بازار سیب زمینی در گلستان
زمان کاهش قیمت برنج ایرانی اعلام شد
افزایش ۵۰ درصدی قیمت برنج خارجی در بازار
وزیر اقتصاد: اجازه واردات برنج صادر نخواهد شد
افزایش ۱۰ درصدی قیمت برنج در هفته اخیر
اعلام قیمت برنج در هفته آینده
جدیدترین قیمت انواع برنج در بازار اعلام شد
افت قیمت برنج در بازار / جدول قیمت‌ها
پشت‌پرده فروش برنج ۱۰۰ هزار تومانی در بازار
بازار برنج به آرامش می‌رسد
برنج خارجی چقدر گران شده است؟
«قیمت برنج ایرانی» ۶۴ هزار و ۹۰۰ تومان است؛ بیش از این صحت ندارد!
احتمال افزایش قیمت جهانی برنج
برنج ۳۰ درصد دیگر گران شد
کارتون: دست‌های دلالان در جیب کشاورزان
برنج ایرانی به چه قیمتی از کشاورز خریداری می‌شود؟
جدیدترین قیمت برنج اعلام شد
سود نجومی دلالان، این بار در برنج
قیمت جهانی برنج به بالاترین سطح ۷ ساله رسید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
4
پاسخ
با سفره مردم چکار کردید؟ خجالت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
6
پاسخ
سال هاست با بهانه مبارزه با دلالی انواع مالیات ها را به مردم تحمیل کردند حالا دلالی به ضروری ترین نیاز مردم هم رسیده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
3
پاسخ
کلا"ایرانی جماعت حمایت ازش بشه پدربقیه رودرمیاره بنظرم بایدمثل گذشته واردات هرچیزی روآزادکنندتااینهاحساب کاربیاددستشون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
واردات رو ازاد بكنن ؟!!! گيرم واردات ازاد شد اونقت با كدام دلار وارد كنند ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
1
پاسخ
تحریم خرید کار را درست میکند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
تو تحريم كن . همون جور كه خريد خودرو رو تحريم كردين .
کشاورز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
0
پاسخ
از هزینه بالای کاشت داشت و برداشت شامل بذر و کود و آماده سازی ونشاکاری و سمپاشی و برداشت و استحصال برنج هم یاد شود با در نظر گرفتن همه ایتمهای ذکر شده قیمت بالایی نیست .
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
پیشینه رقص مازنی رحمان عموزاد روی تشک
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۹ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۰ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۱ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005a3G
tabnak.ir/005a3G