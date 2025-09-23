En
اولین کامپیوتر کوانتومی سیلیکونی رونمایی شد

یک استارت‌آپ بریتانیایی به نام «کوانتوم موشن» موفق شده نخستین کامپیوتر کوانتومی ساخته‌شده بر پایه تراشه‌های سیلیکونی استاندارد را معرفی کند؛ سیستمی که در قالب سه رک سروری ارائه شده و می‌تواند مسیر ورود رایانش کوانتومی به صنعت و زیرساخت‌های فعلی را هموار کند.
به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، رایانش کوانتومی سال‌هاست به‌عنوان فناوری آینده مطرح است، اما همواره به دلیل هزینه‌های بالا و چالش‌های فنی، در مرحله آزمایشگاهی باقی مانده بود. اکنون یک شرکت نوپا در بریتانیا با بهره‌گیری از همان فناوری سیلیکونی که در تولید تراشه‌های رایج به‌کار می‌رود، گامی مهم به سمت صنعتی‌سازی کوانتوم برداشته است.

این سامانه در سه رک سرور ۱۹ اینچی عرضه شده و همه اجزای موردنیاز از جمله بخش‌های سرمایش فوق‌سرد، سیستم‌های کنترل و مدیریت را در خود جای داده است. نکته کلیدی این است که بر پایه فناوری CMOS ساخته شده؛ همان فناوری متداول در گوشی‌های هوشمند، لپ‌تاپ‌ها و مراکز داده. به این ترتیب، امکان تولید انبوه و کاهش هزینه‌ها برای نخستین بار جدی‌تر شده است.

کارشناسان می‌گویند این دستاورد می‌تواند محاسبات عظیمی را که رایانه‌های کلاسیک برای انجام آن‌ها به زمان و انرژی بسیار نیاز دارند، سرعت بخشد. صنایع مالی، داروسازی، شیمی و حتی حوزه هوش مصنوعی از جمله بخش‌هایی هستند که بیشترین بهره را از این تحول خواهند برد.

البته هنوز پرسش‌های مهمی باقی است؛ از جمله تعداد دقیق کیوبیت‌ها، میزان خطا و زمان پایداری آن‌ها که برای سنجش قدرت واقعی این سیستم ضروری است. همچنین حفظ شرایط دمایی بسیار پایین برای عملکرد تراشه‌های کوانتومی همچنان چالشی جدی به شمار می‌رود.

با وجود این موانع، رونمایی اخیر را می‌توان نقطه عطفی در مسیر نزدیک‌تر شدن رایانش کوانتومی به زندگی واقعی دانست. اگر ادعاهای مطرح‌شده تأیید شود، در آینده نزدیک شاهد ورود این فناوری به زیرساخت‌های ابری و مراکز داده خواهیم بود؛ تحولی که می‌تواند شکل بسیاری از صنایع را دگرگون کند.

کامپیوتر کوانتومی فناوری علمی سخت افزار بریتانیا
