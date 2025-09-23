En
کمک هزینه اولاد بازماندگان حذف شده است؟

به دنبال حذف «کمک هزینه اولاد» برای بازماندگان مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی، این افراد در صورت نیاز به بررسی دوباره یا رسیدگی در خصوص حذف کمک‌هزینه اولاد، می‌توانند درخواست خود را همراه با مدارک قانونی از طریق سامانه ۱۴۲۰ ثبت کنند.
کمک هزینه اولاد بازماندگان حذف شده است?

به دنبال پرداخت حقوق و مستمری شهریور ماه مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، جمعی از بازماندگان اعلام کردند که «کمک‌هزینه اولاد» برای آنها حذف شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ براساس پیگیری های خبرنگار ایرنا و اعلام سازمان تامین اجتماعی، به دلیل هوشمندسازی اطلاعات افراد و بروزرسانی استعلام از سایر مراجع و بروز تغییراتی در پرونده افراد، کمک هزینه اولاد برای فرزندان بالای ۱۸ سال بازمانده ، حذف شده است.

در این بررسی مشخص شد که حق اولاد هیچ زن سرپرست خانواری قطع نشده و این حق اولاد مربوط به کسانی است که بیش از ۱۸ سال سن داشته و حقوق پدر یا مادر را می گرفتند.

بازماندگان: چرا باید از حق اولاد محروم شویم ؟

عاطفه بابایی که به همراه مادر و خواهرش، مستمری پدر مرحوم شان را دریافت می کنند، گفت: در کودکی پدرم را ازدست دادم و زندگی ما با همین حقوق مستمری و با قناعت و سختی می گذرد.

وی ادامه داد: ما سال ها با دریافت این مستمری بازمانده از سازمان تامین اجتماعی زندگی کردیم که مبلغ آن حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ است، که متاسفانه در حقوق شهریور متوجه شدیم حق اولاد برای ما (۲ خواهر مجرد) به مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از میزان مستمری پرداختی ماهانه کسر شده است.

وی خاطرنشان کرد: با پیگیری از سازمان تامین اجتماعی متوجه شدیم حق اولاد دختر بالای ۱۸ سال پرداخت نمی شود و اینگونه توجیه می کنند که شما بیمه شده اصلی نیستید و فقط به بازنشسته ها و آنهایی که پدرشان در قید حیات هست تعلق می گیرد! و این بی عدالتی کامل در حق ما محسوب می شود.

بابایی تاکید کرد: در ماه ها و سال های گذشته این ردیف حقوقی به مانند بقیه اقشار برای ما هم بود و یکباره در وسط سال این مبلغ از مستمری پدر ما کسر شده است.

وی تاکید کرد:روز گذشته با تامین اجتماعی تماس گرفتم اما پاسخگو نبودندفدرارتباط با سامانه هم بعد یکساعت تو صف وصل و نوبت، گفتند هوشمند سازی هست با اجرای هوشمند سازی و شما شرایط حق اولاد رو ندارید و این گزینه برای شما نیست و فقط بیمه شده اصلی از حق اولاد برخوردار است.

تغییری در محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگان و ازکارافتادگان ایجاد نشده است/ امکان ثبت و پیگیری درخواست

سازمان تامین اجتماعی هم در این خصوص با صدور اطلاعیه‌ای علام کرد: در محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگان، ازکارافتادگان و بخش عمده‌ای از بازماندگان هیچ‌گونه تغییری ایجاد نشده است.

دراطلاعیه این سازمان با اشاره به ابهامات و مسائل مطرح شده در خصوص برخی تغییرات در پرداخت کمک هزینه اولاد بازماندگان آمده است: با اعمال سیستمی مقررات از جمله تصویب‌نامه هفدهم شهریور هیات محترم وزیران و به‌روزرسانی هوشمند اطلاعات مربوط به پرونده عموم مستمری‌بگیران سازمان، در محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگان، ازکارافتادگان و بخش عمده‌ای از بازماندگان هیچ‌گونه تغییری ایجاد نشده است.

همچنین در خصوص تعدادی از بازماندگان، پرداخت کمک هزینه اولاد با توقف سیستمی مواجه گردیده که براساس اعلام معاونت بیمه‌ای و مرکز فناوری اطلاعات این سازمان، اصلاحات نرم‌افزاری و تکمیل اطلاعات در حال انجام است تا پس از رفع ایرادات، اصلاحیه در مستمری مهر ماه لحاظ شود.

ضمنا در راستای تسریع در رفع ایرادات مذکور، از افرادی که با کسر حق اولاد مواجه شده‌اند، درخواست می‌شود مراتب را صرفا از طریق تماس با سامانه تلفنی ۱۴۲۰ و یا پرتال ۱۴۲۰ به آدرس https://۱۴۲۰.tamin.ir اعلام کنند؛ وضعیت درخواست نیز از طریق پیامک حاوی کد رهگیری به افراد اعلام خواهد شد.

در این اطلاعیه تصریح شده، تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تامین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به همه مخاطبان توصیه می‌شود که اخبار مربوطه را از سایت های رسمی پیگیری کنند.

همچنین سامانه پاسخگویی تامین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است

بازماندگان برای بررسی مجدد یا رسیدگی در خصوص حذف کمک‌هزینه اولاد و ثبت درخواست خود همراه با مدارک قانونی از طریق پرتال ۱۴۲۰، پس از ورود به پورتال، روی بخش پروفایل کاربری (قسمتی که نام کاربر نمایش داده می‌شود) کلیک کرده و گزینه رسیدگی به تغییرات حکم بازماندگان را انتخاب کنند، سپس فرم مربوطه را تکمیل و ثبت کنند و همچنین پاسخ درخواست نیز از همین بخش و با انتخاب گزینه پیگیری درخواست قابل مشاهده خواهد بود.

بازمانده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
4
پاسخ
چرا باور نمی کنید زنگ بزنید ۱۴۲۰ بپرسید ،،،من چندین بار زنگ زدم گفتن تمام دختران بالای ۱۸ سال ،کلا تمام فرزندان بالای ۱۸ سال حق اولادشون به دستور سالاری قطع شده ،،،فرم هم پر کردم جواب آمد سن شما بالای ۱۸ سال بهتون حق اولاد تعلق نمی گیره ،،،فقط برید شعبه به تصمیم سالاری اعتراض کنید ،،،سالاری حق نداده حق اولاد دختر مجرد بدون شغل وبیمه رو قطع کنه از اول قانون همین بوده ،،،اگه اینطوره این قانون باید برای بازماندگان نفت ولشکری وکشوری هم اجرایی بشه ،،،ما فکر می کردیم امسال حق مناطق جنگی رو که چندین سال منتظرش هستیم اجرایی میشه نه تنها حق وحقوق ما رو تامین اجتماعی کامل پرداخت نمی کنه از این مستمری جزئی هم حق اولاد فرزندان بدبخت رو کم کرده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
قانون استخدامی تامین اجتماعی با قوانین استخدامی لشگری و کشوری و نفت متفاوته.هر ارگانی قانون خودش رو اجرا میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
1
پاسخ
نمایندگان مجلس چکاره هستند کانون های بازنشستگی وکارگران چرا جلوی این ظلم سالاری رو نسبت دختران بازمانده نمی گیرن ،سالاری زورش به یتیمها رسیده از حق یتیمها می خواد صرفه جویی کنه از حقوق نجومی بگیرها کم می کردی،مگه مستمری حداقلی بازمانده چقدر هست که می خوای حق اولاد رو قطع کنی ،،،نهایت می توانستی از حقوقهای بالای ۴۰ به بالا حق اولاد رو حذف کنی آخه حقوق حداقلی چقدره که حق اولادشم قطع کنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
1
پاسخ
چرا فقط حق اولاد بدون پدر رو سالاری قطع کرده بعد دختر طلاق گرفته ای که پدرش زنده هست حق اولاد بگیره یا زنی که شوهرش مرده ودوباره شوهر کرده باید حقوق بگیره چرا؟؟؟؟چرا فقط حق اولاد دختران بدون پدر تامین اجتماعی باید قطع بشه که اکثریت حقوق های زیر ۱۵ میلیون دارن چرا حق اولاد دختران بدون پدر لشکری وکشوری ونفت برقرار هست در صورتی حقوق آنها بسیار بالاتر از تامین اجتماعی هست ،،،اگر قانون جدیده باید برای همه باشه نه فقط یتیمهای تامین اجتماعی، ،،واقعا در این شرایط بد اقتصادی که خود کارشناسان میگن با ۵۰ میلیون نمیشه زندگی کرد چطوری سالاری رفته حق اولاد خانواده هایی که اکثریت حداقل بگیرن نهایت ۲۰ میلیون واکثریت زیر ۱۲ میلیون می گیرن رو قطع کرده بابا انصاف هم خوب چیزیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
1
پاسخ
معلوم نیست هدف سالاری چیه ،،،سازمان قبلا فقط به یک فرزند حق اولاد می داد پارسال شد تا ۳ فرزند از عید گفتن تمامی فرزندان ،،،الان که فهمیدن اشتباه کردن به همه فرزندان حق اولاد دادن سالاری به این نتیجه رسیده حق اولاد دختران مجرد یتیم رو قطع کنه که فرزندان دارای پدر خدای نکرده ناراحت نشن ،،،چطور بازنشسته ای که زنده هست به ۴ دخترش حق اولاد تعلق بگیره اما حق اولاد دختران بدون پدر قطع بشه،،، یا همه حق اولاد می گیرن یا هیچ کس فرقی نمی کنه تامین وکشوری ولشکری ونفت
