En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توهین کارگردان سینما به بازیگر جوکر

شعبانی افزود: «رفتم پیش آقای کارگردان و گفتم دوست عزیز ما که در قرارداد نوشته‌ایم من باید بروم. من صبح تا غروب می‌آیم این‌جا و بعد می‌روم سر اجرای تئاترم. گفت‌ای بابا الهام جان! از تو که بازیگر درنمی‌آید، چون نه خودت خوشگلی و نه چشم‌هایت، بمان همین‌جا پول طراحی لباس‌ات را بگیر.»
کد خبر: ۱۳۳۰۲۱۲
| |
5 بازدید
توهین کارگردان سینما به بازیگر جوکر

الهام شعبانی، طراح لباس و بازیگر که در رئالیتی‌شوی «جوکر» که به تازگی مهمان برنامه اینترنتی «تی‌وی پلاس» شده بود در پاسخ به این که «سال‌هاست بازی می‌کنی، اما بیشتر در حوزه‌ی تئاتر. چرا تصویر کار نمی‌کنی؟» از خاطره‌ای دردناک گفت.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، او گفت: «من بیشتر تئاتر کار می‌کنم و جالب است که بدبیاری‌های عجیبی در تصویر می‌آورم. بدبیاری‌هایی که با خودم عهد کرده بودم اگر جایزه‌ای گرفتم پشت تریبون در موردشان حرف بزنم.»

شعبانی ادامه داد: «خاطرم هست من به عنوان طراح لباس سر کاری بودم که علی صالحی دستیار بهروز شعیبی با من تماس گرفت و گفت برای بازی در «دارکوب» به دفتر آقای شعیبی بروم. قبلش هم پرسید موهایت هنوز کوتاه است؟ که گفتم بله. من بسیار خوشحال شدم و فکر کردم این فیلم قرار است در جشنواره فجر اکران شود و حتما دیده خواهد شد.»

تکرار تجربه تلخ و اولویت هنر بر ظاهر

او افزود: «پیش از آن که به دفتر بهروز شعیبی بروم به کارگردانی که طراحی لباس کارش را می‌کردم گفتم چنین پیشنهادی به من شده است. من اصلا انتظار نداشتم که او بگوید شما نمی‌توانی بروی! اما گفت. گفتم چرا نمی‌توانم بروم؟ من که این‌جا فقط طراح لباس هستم. گفت نه، شما با ما قرارداد داری و نمی‌توانی بروی. هرچه‌قدر گفتم تو را به خدا بگذارید بروم و قول می‌دهم کارم را هم این‌جا به درستی انجام بدهم، اما در نهایت این اتفاق رقم نخورد و نگذاشتند بروم.»

او ادامه داد: «این‌طور شد که نرفتم و گذشت و در کار بعدی همان آقای کارگردان قرار شد باز هم طراح لباس باشم. من آن زمان یاد گرفته بودم که هر چیزی بود در قرارداد قید شود. من هم در قراردادم نوشتم در حال تمرین با گروهی هستم و و از صبح تا غروب خواهم بود و بعد می‌روم که به اجرایم برسم. گفتند اوکی، حل است. خاطرم هست دستیاری داشتیم که یک هفته مانده به شروع فیلمبرداری در حالی که در مرحله پیش‌تولید بودیم آمد و به من گفت الهام فلانی نمی‌گذارد تو بروی. چون فیلمبرداری شهرک سینمایی است. گفتم مگر می‌شود نروم؟ من به بچه‌ها تعهد دارم. تئاتر است و یک هفته دیگر اجرا داریم.»

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
کارگردان الهام شعبانی بازیگر جوکر
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
همه‌چیز در مورد فصل جدید سریال پوست شیر
اگر هر کارگردان سرآشپز بود، این شکلی می‌شد
آخرین وضعیت پرونده تجاوز کارگردان به ۴ دختر نوجوان
بازیگر «زیرخاکی» مجری تلویزیون می‌شود
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
پیشینه رقص مازنی رحمان عموزاد روی تشک
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۸ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۰ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۱ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۰۸ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۵۷ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005a32
tabnak.ir/005a32