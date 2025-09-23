En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پدر یامال: جایزه را از شایسته‌ترین بازیکن جهان گرفتند

پدر ستاره اسپانیایی جوان تیم فوتبال بارسلونا از مسئولان برگزار کننده مراسم اهدای مهمترین جایزه فردی دنیای فوتبال به خاطر عدم اهدای این جایزه به فرزند او ایراد گرفت.
کد خبر: ۱۳۳۰۲۰۹
| |
428 بازدید

پدر یامال: جایزه را از شایسته‌ترین بازیکن جهان گرفتند

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مراسم توپ طلای فرانس فوتبال شب گذشته (دوشنبه) در شهر پاریس برگزار شد و عثمان دمبله مهاجم فرانسوی PSG را از آن خود کرد و رقیب اصلی‌اش لامین یامال تنها به نظاره نشست و گریه کرد. این اتفاق از نظر احساسی به شدت روی پدر یامال تأثیر گذاشت و سبب شد که او مسئولان برگزار کننده مراسم توپ طلا را به ندادن جایزه به شایسته‌ترین گزینه متهم کند.

منیر نصراوی، پدر یامال پس از ناکامی فرزندش در کسب توپ طلا سال ۲۰۲۵ گفت: سال آینده این جایزه قطعاً از آن ما است.

پدر یامال، اما به گفتن این جملات بسنده نکرد و رفته و رفته بر خشم او اضافه شد؛ طوری که در یک تماس تصویری با برنامه تلویزیونی چیرینگیتوی اسپانیا اظهار داشت: فکر می‌کنم این بدترین اتفاقی بود که می‌توانست برای ما رخ دهد. نمی‌گویم دزدی شده، اما بدترین ضربه روحی که می‌شد را به یک انسان زدند. به نظرم اینجا اتفاقات عجیب و غریبی رخ داده است. لامین با اختلاف بهترین بازیکن حال حاضر دنیای فوتبال است. این را به خاطر اینکه او پسرم است، نمی‌گویم بلکه به این دلیل که واقعاً بهترین بازیکن جهان است و رقیبی ندارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بارسلونا مراسم توپ طلا لامین یامال عثمان دمبله
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
پیشینه رقص مازنی رحمان عموزاد روی تشک
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۹ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۰ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۱ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005a2z
tabnak.ir/005a2z