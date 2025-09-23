به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مراسم توپ طلای فرانس فوتبال شب گذشته (دوشنبه) در شهر پاریس برگزار شد و عثمان دمبله مهاجم فرانسوی PSG را از آن خود کرد و رقیب اصلیاش لامین یامال تنها به نظاره نشست و گریه کرد. این اتفاق از نظر احساسی به شدت روی پدر یامال تأثیر گذاشت و سبب شد که او مسئولان برگزار کننده مراسم توپ طلا را به ندادن جایزه به شایستهترین گزینه متهم کند.
منیر نصراوی، پدر یامال پس از ناکامی فرزندش در کسب توپ طلا سال ۲۰۲۵ گفت: سال آینده این جایزه قطعاً از آن ما است.
پدر یامال، اما به گفتن این جملات بسنده نکرد و رفته و رفته بر خشم او اضافه شد؛ طوری که در یک تماس تصویری با برنامه تلویزیونی چیرینگیتوی اسپانیا اظهار داشت: فکر میکنم این بدترین اتفاقی بود که میتوانست برای ما رخ دهد. نمیگویم دزدی شده، اما بدترین ضربه روحی که میشد را به یک انسان زدند. به نظرم اینجا اتفاقات عجیب و غریبی رخ داده است. لامین با اختلاف بهترین بازیکن حال حاضر دنیای فوتبال است. این را به خاطر اینکه او پسرم است، نمیگویم بلکه به این دلیل که واقعاً بهترین بازیکن جهان است و رقیبی ندارد.
