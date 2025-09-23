En
رسیدگی به حادثه زاهدان به سرانجام رسید

استاندار سیستان و بلوچستان از پایان روند رسیدگی به حادثه هشتم مهرماه ۱۴۰۱ در زاهدان و آغاز فصلی جدید از وحدت و همدلی در استان خبر داد و گفت: با دستور ویژه رهبر معظم انقلاب و پیگیری‌های مستمر رییس جمهور رسیدگی به ابعاد این حادثه به سرانجام رسید.
کد خبر: ۱۳۳۰۲۰۸
| |
176 بازدید
رسیدگی به حادثه زاهدان به سرانجام رسید

منصور بیجار شامگاه یکشنبه در دیدار با خانواده‌ شهدا و مجروحان حادثه هشتم مهرماه ۱۴۰۱ در زاهدان اظهار داشت: در پی وقوع این حادثه تلخ که به جان‌باختن و مجروح شدن تعدادی از هموطنان منجر شد، رهبر معظم انقلاب پس از دریافت گزارش‌های مستند، دستوراتی قاطع، جامع و راهبردی صادر فرمودند که از جمله آنها می‌توان به تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان، تکریم خانواده‌های جان‌باختگان و مجروحان، لحاظ‌شدن این افراد در زمره خانواده شهدا و ایثارگران و مهمتر از همه، رعایت دقیق و اصولی حق‌الناس نام برد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی افزود: در ادامه این فرایند، با استقرار و تشکیل دولت چهاردهم و وفاق ملی و با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، رییس جمهور بر تسریع در رسیدگی همه‌جانبه به این حادثه و التیام آلام بازماندگان تأکید داشت.

استاندار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: با همکاری نهادهای مربوطه، شورای تأمین استان، شورای راهبردی، معتمدان محلی و نمایندگان خانواده‌های آسیب‌دیدگان، مجموعه‌ای از اقدامات حقوقی، حمایتی، قضایی و اجتماعی انجام شد.

بیجار خاطرنشان کرد: در این مسیر، ضمن تأمین اعتبارات لازم برای پرداخت خسارات و ارائه خدمات حمایتی به خانواده‌های شهدا و مجروحان، واگذاری زمین، ارائه تسهیلات بانکی و بسته‌های حمایتی نیز در دستور کار قرار گرفت اما آنچه فراتر از ابعاد مادی اهمیت داشت، تلاش برای احیای اعتماد عمومی، تقویت انسجام اجتماعی و حفظ کرامت انسانی در بستر گفت‌وگوی ملی و منطقه‌ای بود.

وی با اشاره به برگزاری ۲ نشست کلان و تأثیرگذار در سیستان و بلوچستان درباره این ابعاد مختلف این حادثه، تصریح کرد: در این جلسه ها که با حضور علمای اهل سنت و تشیع، معتمدین، بزرگان طوایف و اقشار مختلف مردم برگزار شد، ابعاد حادثه به‌صورت شفاف تشریح و دلایل و زمینه‌های شکل‌گیری آن به‌صورت مستند مورد بررسی قرار گرفت، همچنین در یک اقدام نمادین و اخلاق‌مدارانه در مسجد مکی، محلی از سوی بزرگان منطقه تعیین شد تا از مردم عذرخواهی و از آنان برای گذشت، همدلی و حفظ آرامش دعوت بعمل آید.

وی سخنان مولوی عبدالحمید امام جمعه مسجد مکی اهل سنت زاهدان در این جلسه ها را مهم و اثرگذار ارزیابی کرد و افزود: مولوی عبدالحمید در این جلسه ها بر ضرورت حفظ انسجام، وحدت ملی، امنیت پایدار و تمامیت ارضی کشور تأکید کرد و با دعوت به آرامش بر خواست تاریخی مردم استان برای همزیستی مسالمت‌آمیز و همراهی با نظام جمهوری اسلامی مهر تأیید زد.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: مردم استان، در سال‌های گذشته همواره در کنار نظام جمهوری اسلامی ایستاده‌اند و در مقاطع حساس از جمله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، همدلی و وفاداری خود را به اثبات رسانده‌اند، بی‌تردید، این وحدت ارزشمند سرمایه‌ای بی‌بدیل برای توسعه پایدار استان است.

وی افزود: امیدواریم با آغاز این فصل نو از همگرایی، زمینه برای رشد همه‌جانبه سیستان و بلوچستان با مشارکت مردم، علما، نخبگان و مسوولان بیش از پیش فراهم شود و دیگر هیچ عاملی نتواند این مسیر وحدت‌آفرین را خدشه‌دار کند.

