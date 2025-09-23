عکس روز ناسا ستاره‌های درخشانی را به نمایش می‌گذارد که در کنار یکدیگر، ساختاری را مشابه یک کلیسا تشکیل داده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان تخمین‌های صورت‌گرفته براساس فاصله، درخشندگی و مدل‌های استاندارد خورشیدی، جرم یکی از ستاره‌های خوشه باز «پیسمیس ۲۴» (Pismis ۲۴) را بیش از ۲۰۰ برابر جرم خورشید ما نشان داده بودند که آن را به یکی از بزرگترین ستاره‌های شناخته‌شده تبدیل می‌کرد.

این ستاره درخشان‌ترین جرمی است که در حفره مرکزی نزدیک به پایین مرکز عکس ثبت‌شده با «تلسکوپ فضایی جیمز وب» در نور فروسرخ قرار دارد. برای مقایسه، یک عکس وارونه ثبت‌شده با «تلسکوپ فضایی هابل» نیز در نور مرئی نشان داده شده است.

بررسی دقیق دو عکس نشان داده است که ستاره «پیسمیس ۲۴-۱» درخشندگی خود را نه از یک ستاره، بلکه حداقل از سه ستاره می‌گیرد. ستاره‌های تشکیل‌دهنده همچنان نزدیک به ۱۰۰ جرم خورشیدی باقی می‌مانند و همین موضوع آنها را در میان ستاره‌های پرجرم‌تری که تاکنون ثبت شده‌اند، قرار می‌دهد.

در پایین عکس، ستاره‌ها هنوز در سحابی گسیلشی «ان‌جی‌سی ۶۳۵۷» (NGC ۶۳۵۷) در حال شکل‌گیری هستند.

ستاره‌های پرانرژی نزدیک مرکز عکس که در کنار یکدیگر مانند یک کلیسای جامع گوتیک به نظر می‌رسند، گویی در حال بیرون آمدن و روشن کردن یک پیله تماشایی هستند.