این کشور بیشترین نفع را از گرم شدن کره زمین بُرد!

به گزارش تابناک به نقل از برترینها؛ چینیها با بهرهگیری از کاهش یخهای قطبی در شمالگان، مسیری جدید را به نام مسیر دریایی شمالی (Northern Sea Route) راهاندازی کردهاند که ارتباط دریایی مستقیم بین چین و اروپا را بسیار کوتاهتر میکند. این مسیر که پیشتر عبور از آن بهدلیل یخهای ضخیم، شرایط دشوار و نبود زیرساخت مناسب تقریباً غیرممکن بود، اکنون در فصلهای گرم سال قابل تردد برای کشتیها شده است.
ر اساس گزارشهای رسمی، شرکت چینی SeaLegend Line با کشتی باربری «Istanbul Bridge» از بندر نینگبو-ژوشان چین حرکت خواهد کرد تا با طی مسیر از طریق دریای شمالگان به بندر Felixstowe انگلستان برسد. زمان پیشبینیشده برای این سفر حدود ۱۸ روز است؛ در حالی که مسیر سنتی از طریق کانال سوئز یا مسیرهای جنوبی دریایی معمولاً بیش از ۴۰ روز طول میکشد.
این جهش زمانی، ناشی از ذوب یخهای دریایی و باز شدن پنجرههای عبوری در فصل تابستان است. مطالعات اقلیمی نشان میدهند که کاهش یخ دریایی در آرکتیک باعث میشود مسیرهای جدید دریایی قابل بهرهبرداری شوند.
با این حال، هرچند فاصله و زمان کاهش یافته، مشکلات و هزینههایی نیز به همراه دارد؛ از جمله نیاز به کشتیهای مقاوم به یخ، بیمههای بیشتر و امکانات لجستیکی محدود در مناطق دوردست قطبی.
مهمتر از همه این است که این مسیر جدید، مناسب کالاهایی است که زمانرسانی سریع برای آنها اهمیت دارد؛ مانند محصولات الکترونیکی، قطعات حساس، یا کالاهای تجاری با ارزش بالا. برای محمولاتی که ارزان هستند یا هزینه حملونقل شان از اهمیت زیادی برخوردار است، مسیر سنتی جنوبی هنوز ممکن است بهصرفهتر باشد.
