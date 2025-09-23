En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خطر حذف از جام‌جهانی برای ستاره پرسپولیس

مرتضی پورعلی‌گنجی اولین مسابقه پرسپولیس در برابر فجرسپاسی در لیگ برتر را به علت مصدومیت از ناحیه ناحیه بینی از دست داد اما در سه مسابقه اخیر پورعلی‌گنجی مشکلی برای حضور در ترکیب پرسپولیس نداشته و تنها به علت صلاحدید کادر فنی روی نیمکت حضور پیدا کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۰۲۰۵
| |
905 بازدید

خطر حذف از جام‌جهانی برای ستاره پرسپولیس

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ هواداران پرسپولیس در فصل تابستان به شدت نسبت به عملکرد مدیریت این باشگاه معترض بوده و خواهان جذب و اضافه شدن بازیکنان جدید در خط دفاعی بودند. مدیریت پرسپولیس در فصل تابستان مجوز جدایی بازیکنانی مانند فرشاد فرجی و گیورگی گولسیانی را صادر کرده و تنها حسین ابرقویی‌نژاد را به خدمت گرفت؛ انتقالی که در ابتدا به شدت منجر به نارضایتی هواداران شده و حتی طرفداران پرسپولیس در صفحه رسمی باشگاه به شدت نسبت به جذب حسین ابرقویی‌نژاد واکنش نشان داد، اما این مدافع باتجربه در این چهار هفته عملکرد خوبی داشته و منجر به جلب رضایت هواداران این تیم شده است. در این میان مرتضی پورعلی‌گنجی، مدافع باتجربه پرسپولیس فرصتی برای درخشش در ترکیب این تیم پیدا نکرده و همچنان به یک نیمکت‌نشین صرف تبدیل شده است.

آغاز فصل با مصدومیت و در ادامه نیمکت‌نشینی

مرتضی پورعلی‌گنجی اولین مسابقه پرسپولیس در برابر فجرسپاسی در لیگ برتر را به علت مصدومیت از ناحیه ناحیه بینی از دست داد، اما در سه مسابقه اخیر پورعلی‌گنجی مشکلی برای حضور در ترکیب پرسپولیس نداشته و تنها به علت صلاحدید کادر فنی روی نیمکت حضور پیدا کرده است. عملکرد موفق زوج حسین ابرقویی‌نژاد و محمدحسین کنعانی‌زادگان منجر به ثبت ۲ کلین‌شیت در ۴ هفته برای پرسپولیس شده و این تیم را در بین بالانشینان جدول از این حیث قرار داده است.

دروازه پرسپولیس برای فصل لیگ برتر تنها دو بار باز شده و این تیم در کنار گل‌گهر و فجرسپاسی، عنوان بهترین خط دفاعی را در تا پایان هفته چهارم به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب ایرادی از این حیث به وحید هاشمیان وارد نیست و معمولاً سرمربیان در این شرایط دست به ترکیب برنده نمی‌زنند. اما تردیدی وجود ندارد که شرایط برای مرتضی پورعلی‌گنجی در سال منتهی به جام جهانی چندان خوب پیش نمی‌رود. این مدافع با سابقه بازی در دو جام جهانی اخیر، جای ثابتی در ترکیب تیم ملی داشت، اما او فعلاً مسابقات پرسپولیس را از روی نیمکت تماشا می‌کند و با ادامه روند ممکن است شاهد غیبت مرتضی پورعلی‌گنجی در جام جهانی باشیم.

این مدافع باکیفیت که در سال‌های اخیر مورد توجه امیر قلعه‌نویی نیز قرار داشته، همچنان با انگیزه تمام در تمرینات پرسپولیس حضور پیدا می‌کند و امیدوار به یافتن فرصتی برای درخشش در ترکیب این تیم است. بدین ترتیب تا اینجای فصل که نگرانی هواداران پرسپولیس در مورد عدم تقویت خط دفاعی غیرضروری بوده و بازیکنان فعلی پرسپولیس عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته‌اند. وحید هاشمیان، سرمربی جوان پرسپولیس پیش از شروع فصل و در مصاحبه‌ای تاکید کرد که هواداران این تیم کیفیت حسین ابرقویی‌نژاد را در طول فصل مشاهده خواهند کرد و تا امروز که این اتفاق رخ داده است. بدین ترتیب مرتضی پورعلی‌گنجی نیز فعلاً نیمکت‌نشین شده و امیدوار است هفته‌های آتی فرصت بازی در ترکیب پرسپولیس را کسب کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پورعلی گنجی ستاره پرسپولیس جام جهانی
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
پیشینه رقص مازنی رحمان عموزاد روی تشک
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۹ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۰ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۱ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005a2v
tabnak.ir/005a2v