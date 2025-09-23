به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ هواداران پرسپولیس در فصل تابستان به شدت نسبت به عملکرد مدیریت این باشگاه معترض بوده و خواهان جذب و اضافه شدن بازیکنان جدید در خط دفاعی بودند. مدیریت پرسپولیس در فصل تابستان مجوز جدایی بازیکنانی مانند فرشاد فرجی و گیورگی گولسیانی را صادر کرده و تنها حسین ابرقویینژاد را به خدمت گرفت؛ انتقالی که در ابتدا به شدت منجر به نارضایتی هواداران شده و حتی طرفداران پرسپولیس در صفحه رسمی باشگاه به شدت نسبت به جذب حسین ابرقویینژاد واکنش نشان داد، اما این مدافع باتجربه در این چهار هفته عملکرد خوبی داشته و منجر به جلب رضایت هواداران این تیم شده است. در این میان مرتضی پورعلیگنجی، مدافع باتجربه پرسپولیس فرصتی برای درخشش در ترکیب این تیم پیدا نکرده و همچنان به یک نیمکتنشین صرف تبدیل شده است.
آغاز فصل با مصدومیت و در ادامه نیمکتنشینی
مرتضی پورعلیگنجی اولین مسابقه پرسپولیس در برابر فجرسپاسی در لیگ برتر را به علت مصدومیت از ناحیه ناحیه بینی از دست داد، اما در سه مسابقه اخیر پورعلیگنجی مشکلی برای حضور در ترکیب پرسپولیس نداشته و تنها به علت صلاحدید کادر فنی روی نیمکت حضور پیدا کرده است. عملکرد موفق زوج حسین ابرقویینژاد و محمدحسین کنعانیزادگان منجر به ثبت ۲ کلینشیت در ۴ هفته برای پرسپولیس شده و این تیم را در بین بالانشینان جدول از این حیث قرار داده است.
دروازه پرسپولیس برای فصل لیگ برتر تنها دو بار باز شده و این تیم در کنار گلگهر و فجرسپاسی، عنوان بهترین خط دفاعی را در تا پایان هفته چهارم به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب ایرادی از این حیث به وحید هاشمیان وارد نیست و معمولاً سرمربیان در این شرایط دست به ترکیب برنده نمیزنند. اما تردیدی وجود ندارد که شرایط برای مرتضی پورعلیگنجی در سال منتهی به جام جهانی چندان خوب پیش نمیرود. این مدافع با سابقه بازی در دو جام جهانی اخیر، جای ثابتی در ترکیب تیم ملی داشت، اما او فعلاً مسابقات پرسپولیس را از روی نیمکت تماشا میکند و با ادامه روند ممکن است شاهد غیبت مرتضی پورعلیگنجی در جام جهانی باشیم.
این مدافع باکیفیت که در سالهای اخیر مورد توجه امیر قلعهنویی نیز قرار داشته، همچنان با انگیزه تمام در تمرینات پرسپولیس حضور پیدا میکند و امیدوار به یافتن فرصتی برای درخشش در ترکیب این تیم است. بدین ترتیب تا اینجای فصل که نگرانی هواداران پرسپولیس در مورد عدم تقویت خط دفاعی غیرضروری بوده و بازیکنان فعلی پرسپولیس عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتهاند. وحید هاشمیان، سرمربی جوان پرسپولیس پیش از شروع فصل و در مصاحبهای تاکید کرد که هواداران این تیم کیفیت حسین ابرقویینژاد را در طول فصل مشاهده خواهند کرد و تا امروز که این اتفاق رخ داده است. بدین ترتیب مرتضی پورعلیگنجی نیز فعلاً نیمکتنشین شده و امیدوار است هفتههای آتی فرصت بازی در ترکیب پرسپولیس را کسب کند.
