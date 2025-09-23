En
جنگ آماری رئال با داوران؛ ۱۶ خطا برای یک کارت!

تیم‌های فوتبال رئال مادرید و بارسلونا این هفته دوباره در لالیگا به زمین می‌روند.
به گزارش تابناک به نقل از همشهری‌آنلاین، این هفته هواداران لالیگا جایزه دارند؛ امشب رئال‌مادرید که هفته را با برد ۲بر صفر مقابل اسپانیول آغاز کرد، با لوانته بازی دارد و پنجشنبه‌شب بارسا در زمین رئال اوویدو به میدان می‌رود.

رئال

تلویزیون رئال‌مادرید در ادامه مستندسازی علیه ناداوری‌ها، جدولی تهیه و منتشر کرده که نشان می‌دهد حریفان بارسلونا برای گرفتن کارت زرد، ۳.۸بار می‌توانند خطا انجام دهند. این عدد برای بازیکنان حریف رئال‌مادرید ۱۶خطاست. یعنی حریفان رئال‌مادرید اگر ۱۶بار خطا کنند، کارت زرد می‌گیرند. رئال در چند جبهه علیه داوران لالیگا می‌جنگد و اخیرا به فیفا هم شکایت برده است. امشب آنها با لوانته بازی دارند. رئال ژابی آلونسو هر ۵بازی نخست لیگ را برده و فقط ۲گل دریافت کرده است. آنها فصل پیش هم با وجود فاجعه خط دفاعی، تا هفته پنجم فقط ۲گل خورده بودند، اما در ۶۸مسابقه (شامل جام‌جهانی باشگاه‌ها) ۸۱گل دریافت کردند؛ به‌طور میانگین ۱.۱۹گل در هر بازی.

بارسا

بارسلونا به‌تدریج به نسخه فصل خودش نزدیک می‌شود. آنها در نیمه‌دوم بازی با نیوکاسل اجازه نفس کشیدن به میزبان ندادند، در بازی یکشنبه‌شب با ختافه هم که در ۷بازی قبلی فقط ۷گل از بارسا خورده بود، به ورژن بی‌رحم خودشان برگشتند و ۳گل به این تیم زدند. این بازی در ورزشگاه یوهان کرویف برگزار شد، کسی که الگوی سرمربی حریف است، اما این بارسا بود که تیکی‌تاکای کرویف را به نمایش گذاشت. در آن بازی فران تورس ۲گل زد، رافینیا و رشفورد هم روی گل‌ها تأثیر داشتند. دنی اولمو هم پس از مدت‌ها موفق به گلزنی شد. رافینیا زودتر تعویض شد تا برای مراسم دیشب توپ طلا آماده سفر به پاریس شود. یامال هم ۲۰نفر را برای این مراسم دعوت کرده بود.

مارکوس رشفورد به‌دلیل تأخیر ۲۷ثانیه‌ای در جلسه تمرینی آخر نیمکت‌نشین شد. او در ۳بازی با پیراهن بارسا ۲گل و ۲پاس‌گل ثبت کرده است.

فران تورس در ۷بازی این فصل ۵گل (یک گل در تیم ملی اسپانیا) و یک پاس‌گل دارد، اما همچنان از سوی هواداران تیمش مسخره می‌شود. او فقط در ۲بازی بیشتر از ۷۰دقیقه بازی کرده.

تورس به تعداد گل‌های زده داوید یا برای بارسلونا (۴۸گل) رسید؛ ۱۶۴بازی، ۴۸گل، ۲۱پاس‌گل، ۲۵گل در ۱۱۳بازی زیرنظر ژاوی، ۲۳گل در ۵۱بازی زیرنظر فلیک.

