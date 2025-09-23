زیبایی با طعم مرگ؛ جراح قلابی و ۵۰ زن قربانی

چندی قبل گزارش ناپدید شدن دختری ۲۵ساله به نام پریا به پلیس تهران اعلام شد. آنطور که خانواده‌اش می‌گفتند، پریا آخرین‌بار برای انجام جراحی زیبایی به کلینیکی در غرب تهران رفته و پس از آن ناپدید شده بود.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ چندی قبل گزارش ناپدید شدن دختری ۲۵ساله به نام پریا به پلیس تهران اعلام شد. آنطور که خانواده‌اش می‌گفتند، پریا آخرین‌بار برای انجام جراحی زیبایی به کلینیکی در غرب تهران رفته و پس از آن ناپدید شده بود.

هیچ‌کس نشانی دقیقی از کلینیکی که پریا به آنجا رفته بود، نداشت و این مسئله کار پلیس را برای یافتن دختر جوان، دشوار می‌کرد. درحالی‌که جست‌و‌جو برای یافتن ردی از کلینیک و سرنوشت پریا ادامه داشت، به تیم جنایی پایتخت خبر رسید که جسد دختری جوان در بیابان‌های اطراف تهران پیدا شده است. جسد داخل گودال کوچکی رها شده و چوپانی که از آن حوالی می‌گذشت، آن را پیدا کرده بود. به دستور بازپرس، جسد برای مشخص شدن علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل و کمی بعد اسرار مهمی فاش شد.

جراحی مرگبار

بررسی‌های اولیه حکایت از این داشت که جسد متعلق به پریا، یعنی همان دختری است که آخرین‌بار برای عمل جراحی بینی خانه را ترک کرده بود. بررسی‌ها نشان می‌داد که او در جای دیگری جان باخته و سپس جسدش به بیابان منتقل شده است. کارآگاهان برای یافتن اسرار مرگ این دختر به بررسی‌های خود ادامه دادند و کلینیکی که دختر جوان برای انجام جراحی به آنجا مراجعه کرده بود، شناسایی شد. این کلینیک در غرب تهران واقع شده بود و این فرضیه وجود داشت که پریا هنگام جراحی جان باخته و بعد جسدش در بیابان‌های اطراف تهران رها شده است.

با شناسایی کلینیک موردنظر، مأموران راهی آنجا شدند و در بررسی‌های نامحسوس دریافتند فردی که اقدام به جراحی کرده، تخصص نداشته و کارش غیرقانونی بوده است. او بعد از مرگ دختر جوان، کلینیک را تعطیل کرده و گریخته بود، اما کارآگاهان موفق شدند با انجام اقدامات اطلاعاتی مخفیگاه وی را شناسایی و دستگیرش کنند.

اعتراف هولناک

متهم که مردی میانسال است، دکتری رشته علوم آزمایشگاهی دارد و به‌صورت غیرقانونی در کلینیکی که مجوز نداشت، اقدام به جراحی زیبایی می‌کرد.

او در بازجویی‌ها گفت: من علاقه شدیدی به جراحی زیبایی دارم، اما تخصصش را نداشتم. با این حال تجربه زیادی در این کار دارم و از طرفی این کار، پول خوبی داشت و به همین دلیل تصمیم گرفتم کلینیک خود را راه‌اندازی کنم. من در این کلینیک از جراحی بینی گرفته تا لیفت شقیقه و صورت و جراحی‌های لاغری انجام می‌دادم. من مدت‌هاست که جراحی‌های زیبایی انجام می‌دهم و در همه این مدت هیچ مشکل خاصی وجود نداشته، اما آخرین مراجعه‌کننده‌ام، دختری جوان بود که گمان می‌کنم مشکل خاص یا قلبی داشت و اعلام نکرده بود.

او ادامه داد: روز حادثه دختر جوان در اتاق عمل بود و مشغول جراحی بینی بودم که ناگهان قلبش از تپش ایستاد و جانش را از دست داد. من خیلی ترسیدم و برای فرار از دستگیری و مجازات، تصمیم گرفتم جسدش را داخل صندوق‌عقب ماشینم منتقل و در منطقه بیابانی رها کنم. بعد از این اتفاق هم کلینیک را تعطیل و فرار کردم، اما در نهایت گیر افتادم.

شکایت‌های سریالی

پریا تنها کسی نبود که فریب تبلیغات جراح قلابی را خورده بود. با دستگیری متهم، مشخص شد که بیش از ۵۰ زن در دام این مرد شیاد گرفتار و برخی از آنها دچار قطع عضو شده‌اند. شاکیان با مراجعه به شعبه دوم دادسرای جرائم پزشکی تهران از جراح قلابی شکایت کردند و بررسی‌ها نشان داد که جراح قلابی که دکتری علوم آزمایشگاهی داشت، در آزمایشگاه خود روغنی به نام روغن سویا ساخته بود. سپس با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، افراد بسیاری را به دام انداخته بود. او عنوان می‌کرد، روغن سویا که اختراع خودش است، جایگزین ژل و بوتاکس بوده و خطرش نیز کمتر است، اما این ماده غیرمجاز نه‌تنها مجوز نداشت و در حجم‌دهی و رفع خطوط تأثیری نمی‌گذاشت، بلکه باعث عفونت شدید مراجعه‌کننده‌ها می‌شد؛ به‌طوری‌که هیچ درمانی برای آن وجود نداشت و موجب تخلیه قسمتی از صورت یا بدن افراد می‌شد و برخی از آنها را دچار نقص عضو کرده بود؛ به‌طور مثال اگر این ماده روغن سویا در گونه یا پیشانی تزریق می‌شد، آن قسمت دچار عفونت و بخشی از گونه یا پیشانی تخلیه می‌شد. به‌گفته شاکیان، خسارت‌هایی که به آنها وارد شده بود، جبران‌ناپذیر بود و برخی از آنها زیبایی خود را از دست داده بودند.

پرونده این متهم پیش روی قاضی مهدی صانعی، بازپرس شعبه دوم دادسرای جرائم پزشکی قرار دارد و در حال رسیدگی است. تحقیقات از جراح قلابی در حالی ادامه دارد که به‌تازگی مشخص شده او دچار سرطان شده است.