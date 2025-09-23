دیدار وزرای امور خارجه ایران و عمان در نیویورک

سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که در صدر هیاتی دیپلماتیک برای شرکت در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، با وزیر امور خارجه عمان دیدار و گفت وگو کرد.

سید عباس عراقچی و بدر بن حمد ‌البوسعیدی در این دیدار درباره روابط و همکاری های دوجانبه گفت وگو کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله وضعیت فلسطین اشغالی و ضرورت اقدام جهانی برای توقف نسل‌کشی فلسطینیان و محاکمه و مجازات مقامات رژیم صهیونیستی در محاکم صالحه بین‌المللی از جمله محورهای گفت و گوی رئیسان دستگاه دیپلماسی ایران و عمان بوده است.

عراقچی و االبوسعیدی همچنین درباره موضوع هسته‌ای ایران تبادل نظر کردند.

وزیر خارجه ایران اهمیت مسئولیت‌پذیری طرف‌های اروپایی و ارج‌گذاری نسبت به رویکرد مسئولانه کشورما در خصوص موضوع هسته‌ای را یادآور شد.

وی با اشاره به ضرورت تعهد طرف‌های غربی نسبت به رفع تحریم‌های ظالمانه ، نسبت به تبعات هرگونه سوء محاسبه در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران هشدار داد.