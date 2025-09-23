دیدار وزرای امور خارجه ایران و عمان در نیویورک

سید عباس عراقچی و بدر بن حمد البوسعیدی در این دیدار درباره روابط و همکاری های دوجانبه گفت وگو کردند.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ تحولات منطقهای و بینالمللی، از جمله وضعیت فلسطین اشغالی و ضرورت اقدام جهانی برای توقف نسلکشی فلسطینیان و محاکمه و مجازات مقامات رژیم صهیونیستی در محاکم صالحه بینالمللی از جمله محورهای گفت و گوی رئیسان دستگاه دیپلماسی ایران و عمان بوده است.
عراقچی و االبوسعیدی همچنین درباره موضوع هستهای ایران تبادل نظر کردند.
وزیر خارجه ایران اهمیت مسئولیتپذیری طرفهای اروپایی و ارجگذاری نسبت به رویکرد مسئولانه کشورما در خصوص موضوع هستهای را یادآور شد.
وی با اشاره به ضرورت تعهد طرفهای غربی نسبت به رفع تحریمهای ظالمانه ، نسبت به تبعات هرگونه سوء محاسبه در رابطه با موضوع هستهای ایران هشدار داد.
