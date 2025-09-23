شروین حاجیآقاپور (زادهٔ ۱۰ فروردین ۱۳۷۶) خواننده، ترانهسرا و آهنگساز اهل ایران است. وی فارغالتحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه مازندران است. او در فاصله چند روز بعد از خواندن ترانه اعتراضی «برای…» به یکی از سرشناسترین چهرهای موسیقی ایران تبدیل شد.
به گزارش تابناک به نقل از مجله موسیقی بیلبورد، پدر «شروین حاجی پور» خواننده قطعه «برای...» در بابلسر درگذشت. این خواننده در روزهای گذشته تمرینات خود برای برگزاری نخستین کنسرت رسمیاش را آغاز کرده بود تا به زودی در ایران روی صحنه برود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید