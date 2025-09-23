خبر بد در آستانه مذاکرات عراقچی

«روشن است که در نهایت باید توافقی حاصل شود که بر اساس آن ایران دارای سلاح هسته‌ای نباشد. این نگرانی همه کشورها، چه در اطراف ایران و چه در منطقه گسترده‌تر است.»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: سخت است بگوییم که آیا توافقی درباره مکانیسم ماشه ایران حاصل خواهد شد یا نه. زمان برای پنجره دیپلماتیک محدود است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ کایا کالاس که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، در نشست خبری گفت: «من آماده مشارکت هرنوع گفت‌وگو و همچنین یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک هستم.»

وی گفت: «روشن است که در نهایت باید توافقی حاصل شود که بر اساس آن ایران دارای سلاح هسته‌ای نباشد. این نگرانی همه کشورها، چه در اطراف ایران و چه در منطقه گسترده‌تر است.»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: «همان‌طور که پیش‌تر هم گفته‌ام، واقعاً مایلم راه‌هایی برای یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک را بررسی کنم. درست است که مکانیسم ماشه فعال شده و زمان محدودی برای رسیدن به یک نتیجه در اختیار داریم.»

در پاسخ به پرسشی درباره احتمال موفقیت تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها، کالاس تصریح کرد: «سخت است بگویم.»

گفتنی است که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در بدو ورود به نیویورک گفته بود که دیداری که با طرف‌های اروپایی پیشنهاد شده موقعیت مناسبی است برای آخرین رایزنی‌ها در خصوص اسنپ بک.