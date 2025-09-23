En
ازدواج محمد نادری بازیگر ۴۷ ساله سینما + عکس

مراسم ازدواج محمد نادری، بازیگر ۴۷ ساله سینما و تلویزیون، با حضور هنرمندان مطرحی، چون مهران غفوریان، هوتن شکیبا و امیر کاظمی برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۳۰۱۸۳
| |
3144 بازدید
|
۸

ازدواج محمد نادری بازیگر ۴۷ ساله سینما + عکس

به گزارش تابناک به نقل از رستانیوز، محمد نادری، بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون ایران، پس از سال‌ها فعالیت هنری و زندگی شخصی پر از حاشیه، در ۴۷ سالگی داماد شد. این خبر، کاربران و طرفداران او را به شدت هیجان‌زده کرده است. ازدواج محمد نادری نه تنها نقطه عطفی در زندگی شخصی او محسوب می‌شود، بلکه باعث شده نگاه‌ها به روابط خصوصی هنرمندان و واکنش‌های اجتماعی نسبت به آن نیز جلب شود. در این گزارش، به جزئیات ازدواج، مراسم، حضور هنرمندان و واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌پردازیم.

ازدواج محمد نادری بازیگر ۴۷ ساله سینما

ازدواج محمد نادری بازیگر ۴۷ ساله سینما

 

نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
3
پاسخ
خوشبخت باشند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
الهی آمین
ناشناس
|
France
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
0
پاسخ
ستوده یاد بگیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
1
پاسخ
این خبر، کاربران و طرفداران او را به شدت هیجان‌زده کرده است !!!!!
حاجی این قدر مشکلات زیاده دیگه ای خبرا هیجان که ندارد اهمیتی هم ندارد ، زندگی هر شخصی فقط برای خودش مهمه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
0
پاسخ
میذاشتی ۱۰ سال دیگه هم بگذره از عمرت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
0
پاسخ
محمد نادری تو عکس ها خیلی بد خندیده
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
اونی که پهلوی امیر کاظمیه همراه داماده
آنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
0
پاسخ
این عکسها رو من تو یه تویه سایت دیگه برای عروسی متین ستوده دیدم
