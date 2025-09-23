ازدواج محمد نادری بازیگر ۴۷ ساله سینما + عکس

به گزارش تابناک به نقل از رستانیوز، محمد نادری، بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون ایران، پس از سال‌ها فعالیت هنری و زندگی شخصی پر از حاشیه، در ۴۷ سالگی داماد شد. این خبر، کاربران و طرفداران او را به شدت هیجان‌زده کرده است. ازدواج محمد نادری نه تنها نقطه عطفی در زندگی شخصی او محسوب می‌شود، بلکه باعث شده نگاه‌ها به روابط خصوصی هنرمندان و واکنش‌های اجتماعی نسبت به آن نیز جلب شود. در این گزارش، به جزئیات ازدواج، مراسم، حضور هنرمندان و واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌پردازیم.