En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پاییز، من بودم!

مهدی محمدی کلاسر
کد خبر: ۱۳۳۰۱۸۰
| |
2888 بازدید
|
۱۳

پاییز، من بودم!

 پاییز، این ساحره‌ی رنگ و راز، با مهر می‌رسد، چونان عاشقی که با بوسه‌ای سرد بر پیشانیِ زمین، قصه‌ای کهن را زمزمه می‌کند. برگ‌ها، چون پروانه‌های زخمی، در بادِ نرمِ مهر به رقصِ آخر می‌آیند و بر خاک می‌نشینند، گویی اشک‌های سرخ و زردِ آسمان‌اند. آذر، با نفس‌های یخ‌زده‌اش، چون شمشیری که قلبِ جنگل را بشکافد، می‌تازد. و آبان، آه، آبان! چون شاعری تبعیدی، زیر باران‌های بی‌امان، غزل‌های حسرت را نجوا می‌کند.

 پاییز، نه پایان است، نه آغاز؛ ادامه است. زخمی‌ست که طبیعت بر سینه‌ی خویش می‌کشد، پلی‌ست لرزان میانِ آتشِ تابستان و دلسردی مرگبارِ زمستان. ادامه می‌یابد، اما چون بازیگری که نقابش را عوض کند، نامش می‌شود زمستان. پاییز، نایِ آخر است، اما نه راهِ بازگشت دارد، که شهریوری چون هیولایی سوزان در کمین است، و نه راهِ پیش‌رفتن، که زمستان، چون شبحی سپید، با سرمایش جان را می‌ستاند.

من، پاییزم، اما نه آن پاییزِ شاعرانه‌ی رؤیاها. پاییزی‌ام که در طوفانِ تردید اسیر شده‌ام، چون پرنده‌ای که بال‌هایش را در طوفان گم کرده. در من، باران هست، اما چون اشک‌های شورِ عاشقی ناکام؛ درخت هست، اما شاخه‌هایش عریان، چون استخوان‌های بی‌جان؛ عشق هست، اما چون آتشی که زیر خاکستر خفه شده. من، فصلِ برگ‌ریزان نیستم؛ من، مردابی‌ام که مرگ در آن لانه کرده، آبش تیره، و ماهی‌هایش در خوابی ابدی غرقند. زیر خطِ فقرِ آرزوها، چون ولگردی در کوچه‌های تاریکِ سرنوشت، سرگردانم. تکلیفم چیست؟ فردایم، چون ستاره‌ای گریزان، در کدام آسمان پنهان شده؟ از کدام زخمِ تازه، چون کودکی ناخواسته، زاده خواهد شد؟

 ابرها، چون عاشقانی وفادار، به سوی من می‌شتابند، باران می‌شوند، اما من، چون خاکی سوخته، سبز نمی‌شوم. حتی شمشاد، آن سرکشِ مقاوم، سالی یک‌بار از خاکِ برگ‌هایش دوباره می‌روید. اما من، هر روز، در هزار مرگِ خاموش فرو می‌روم، چون شعله‌ای که باد آن را خاموش کند.

پاییز، جبر است، حکمی که طبیعت با خطی خونین نوشته. بی‌مهر، در دی‌ماه، چون اسیری که در زنجیرِ سرما گرفتار شده، به دامِ کولاک‌های بهمن می‌افتم. دودِ گرمِ اسفند، چون وعده‌ای فریبنده، دیگر نمی‌تواند استخوان‌های یخ‌زده‌ام را گرم کند. مگر فصلی دیگر، چون پیامبری که از افق‌های دور سر بزند، نفسی تازه در من بدمد.

 

پسرم...

 اما حالا، در این پاییزِ سرد، چون پرنده‌ای که لانه‌اش را باد برده، به پسرم می‌نگرم که با چشمانی پر از شوق، راهی دبیرستانش می‌شود. هر نمره‌ی بیستش، چون خنجری‌ست که در سینه‌ام فرو می‌رود، نه از شادیِ پیروزی‌اش، که از هراسِ این اندیشه که او نیز، چون من، در دامِ درس‌هایی افتد که مرا به این خزانِ بی‌امان کشاند. درس‌هایی که چون تله‌هایی پنهان، امید را شکار کردند و از عشق، جز خاکستری سرد نگذاشتند.

پسرم، گوش کن، از دلِ این پاییزِ زخمی، چون شاعری که در تبعیدِ خویش نجوایی دارد، برایت می‌گویم: مرا ببین، اما نه برای آنکه راهم را بپیمایی. مرا ببین تا بدانی کدام مسیر، چون پرتگاهی تاریک، تو را به کام می‌کشد. هر راهی که من رفتم، تو فقط کافی است همان را نروی.

پاییز، من بودم...

راه من چون جاده‌ای بود پر از خار و سنگ، که قلبم را خونین کرد و روحم را شکسته. تو، چون عقابی که بر فرازِ قله‌ها بال می‌گشاید، راهِ خودت را بیاب. راهی که پاییزت را به زمستان نکشاند، که باران‌هایش چون جویباری زلال، جانت را سیراب کند، که عشق در آن، چون گلی وحشی، بی‌هراس شکوفه دهد. این راز را، این دردِ کهنه را، چون گنجی در سینه‌ات پنهان کن. با کسی نگو، بگذار چون نسیمی که میانِ برگ‌های زردِ پاییز می‌وزد، میانِ من و تو بماند.

پاییز، فصلِ رفتن است، اما من، چون درختی که ریشه‌هایش در سنگ اسیرند، در آن گرفتارم. شاید روزی، بهاری، چون طلوعی پس از شبی بی‌پایان، از راه برسد و من دوباره جان بگیرم، چون بذری که زیر خاکِ خزان جوانه می‌زند. شاید آن روز، تو، پسرم، راهی یافته باشی که نه به خزان، که به باغی پر از شکوفه‌های بی‌مرگ ختم شود. تا آن روز، من این پاییز را، با تمامِ سوز و حسرتش، چون مادری که فرزندِ گمشده‌اش را در آغوش می‌کشد، به سینه می‌فشارم که بودنمان ناگوارتر از این روزگارمان نشود و تو، به سوی فردا بال بزن، اما نه از راهِ من. راهی نو بساز، که پاییزت را به بهاری جاودان پیوند دهد.

مبادا بگذری از گذرگاهی که از من گذشت و داستانی که بر من گذشت.

مهدی محمدی کلاسر_ دبیر سرویس اجتماعی تابناک 

اشتراک گذاری
برچسب ها
پاییز فصل پاییز مهدی محمدی کلاسر مهرماه فصل خزان خزان شروع مدارس
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
اعراب خلیج فارس اکنون اسرائیل را تهدید می‌بینند نه ایران/ بعید است امارات از «پیمان ابراهیم» خارج شود
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شروع زودهنگام درس و مدرسه در فضای مجازی/ مهرماه تند و تیز علیه کیف و کفش و دفتر!
یک پیش‌بینی تلخ از وضعیت تهران در پاییز پیش رو
روزهای پاییزی در تهران
تصویری خاص از نیمه شب اول مهر و یک سئوال مهم
منتظر یک سال تحصیلی عجیب و غریب باشید!
حال این روزهای خانواده های ایرانی دیدن دارد / فیلم
چرا انسان به ریزش برگ‌های پاییز علاقه‌مند است؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۳
صادق
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
2
12
پاسخ
خیلی عالی و زبیا بود احسنت خیلی شاعرانه و رمانتیک و فلسفی. به یاد پسرم افتادم اشک در چشمانم حلقه زد. با ارزوی آینده ای زیبا و درخشان برای فرزندان این سرزمین.
آباد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
3
9
پاسخ
بنده خدا چه معلم اجتماعی مایوسی است. نترس فرزندت را که دنیا جایی برای ترساندن نیست خدا هست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
از خدا نمیترسیم. از بنده دوپای خدا خیلی وحشت داریم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری تابناک هستند. دبیر به معنای معلم نیستند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
8
پاسخ
این نسل با نسل تو پدر خیلی فرق ها دارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
1
4
پاسخ
خیلییی خووووب بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
6
پاسخ
هر راهی که من رفتم، تو فقط کافی است همان را نروی...
به به
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
1
2
پاسخ
لذت بردم هرچند غمگین هم شدم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
0
پاسخ
به جای این وصیت نامه یه موتور هوندا میزاشت پسرش بره حداقل تو پیک موتوری کار کنه بهتر بود....تا ۲ تیکه کاغذ بزارهدبراش....یکی دیگه رو به دنیا اورده بدبختش گرده....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
بابا نابغه جان، این که وصیت نامه نیست. طرف یک نویسنده بوده در این قالب حرف جامعه رو زده. حرف، حرف جمعی است نه وصیت نامه واقعی یک نفر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
3
0
پاسخ
متاسفم ... هيچ وقت يك پدر بچه اش را نا اميد نميكنه...سراسر نااميدي و ياس
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
اما دلیل ندارد واقعیت های زندگی رو بهش نگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
1
پاسخ
نا امید نکرده گفته از گذشته من عبرت بگیر و راهی نو انتخاب کن.
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۹ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۴ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۱ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۷۸ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۷ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۱ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005a2W
tabnak.ir/005a2W