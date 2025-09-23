علیرضا جهانبخش، بین ماندن در فوتبال اروپا و پیوستن به راپید وین و یک تجربه جدید و پرسود در باشگاه الوحده امارات، دست به انتخاب خواهد زد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی ایران، در یک دوراهی مهم قرار گرفته است؛ در حالی که به نظر می‌رسید آینده او در فوتبال اروپا و با پیراهن راپید وین رقم می‌خورد، حالا یک پیشنهاد وسوسه‌انگیز از باشگاه الوحده امارات، مسیر او را به سمت حاشیه خلیج فارس تغییر داده است.

جهانبخش این روزها به همراه دوست و هم‌تیمی‌اش، سعید عزت‌اللهی، در دبی حضور دارد تا پیشنهاد باشگاه اماراتی را به طور جدی بررسی کند. حضور چهره‌های سرشناس همچون ژوزه مورایس، سرمربی باسابقه و دوشان تادیچ، ستاره سابق آژاکس، الوحده را به مقصدی بسیار جذاب برای جهانبخش تبدیل کرده است.

اگر این انتقال نهایی شود، به معنای پایان رسمی دوران درخشان جهانبخش در فوتبال اروپا پس از یک دهه و نیم خواهد بود.