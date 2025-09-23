En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱ مهر + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
کد خبر: ۱۳۳۰۱۷۰
| |
3 بازدید
قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱ مهر + جدول

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. 

قیمت طلا

بروزرسانی: سه شنبه ۱ مهر

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

93,605,000

طلای 18 عیار / 740

92,356,000

طلای ۲۴ عیار

124,805,000

طلای دست دوم

92,356,490

آبشده کمتر از کیلو

405,550,000

مثقال طلا

405,380,000

انس طلا

3,742.79

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,011,600,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

941,000,000

نیم سکه تک فروشی

529,600,000

ربع سکه تک فروشی

314,600,000

سکه گرمی تک فروشی

160,300,000

تمام سکه (قبل 86)

940,000,000

نیم سکه (قبل 86)

460,000,000

ربع سکه (قبل 86)

240,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

94,910,000

حباب سکه بهار آزادی

24,960,000

حباب نیم سکه

71,570,000

حباب ربع سکه

85,260,000

حباب سکه گرمی

47,480,000

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
طلا سکه قیمت سکه قیمت طلا خرید و فروش طلا خرید و فروش سکه بازار سکه بازار طلا خبر فوری سکه امامی طلای 18 عیار طلای 24 عیار عیار
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت جدید طلا و سکه امروز ۷ مرداد
طلای ۱۸ عیار ریخت + قیمت
قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۱۳ تیر
قیمت جدید طلا و سکه امروز ۶ مرداد
قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور
جدیدترین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۶ خرداد
قیمت جدید طلا و سکه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۴
قیمت سکه و طلا؛ سقوطی تکان دهنده
قیمت سکه و طلا امروز ۲۱ شهریور ۱۴۰۴
قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۷ شهریور
قیمت سکه امروز شنبه ۲۵ مرداد
قیمت طلا و سکه امروز ۲۶ اردیبهشت
اعلام قیمت طلا و سکه ١٠ مرداد ١۴٠۴
قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۲۰ تیر
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۱۷ خرداد
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۹ بهمن‌ماه
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۴ مرداد
قیمت جدید طلا و سکه امروز ۲۵ شهریورماه
قیمت سکه امروز چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۴
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۳ خرداد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
پیشینه رقص مازنی رحمان عموزاد روی تشک
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۵ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۰ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۵ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۰ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۵ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۰۶ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۴ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۸ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۶۸ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005a2M
tabnak.ir/005a2M