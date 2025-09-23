قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱ مهر + جدول

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۱ مهر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
93,605,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
92,356,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
124,805,000
|
طلای دست دوم
|
92,356,490
|
آبشده کمتر از کیلو
|
405,550,000
|
مثقال طلا
|
405,380,000
|
انس طلا
|
3,742.79
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,011,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
941,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
529,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
314,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
160,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
940,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
460,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
240,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
94,910,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
24,960,000
|
حباب نیم سکه
|
71,570,000
|
حباب ربع سکه
|
85,260,000
|
حباب سکه گرمی
|
47,480,000
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید