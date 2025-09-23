En
قیمت جهانی طلا امروز یکم مهر ماه

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۱ درصد کاهش به ۳۷۴۲ دلار و ۴۹ سنت رسید.
قیمت جهانی طلا امروز یکم مهر ماه

قیمت طلا که در روز گذشته به یک رکورد جدید رسیده بود، در معاملات روز سه‌شنبه تقریباً ثابت مانده است. انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا و ضعف دلار از قیمت طلا حمایت می‌کند. سرمایه‌گذاران منتظر سخنرانی جروم پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا هستند تا سرنخ‌های بیشتری در مورد سیاست پولی این کشور به دست آورند.

 به گزارش تابناک؛ قیمت هر اونس طلا امروز با 0.11 درصد کاهش به 3742 دلار و 49 سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامیکس نیویورک هم با یک افزایش 0.03 درصدی به 3776 دلار و 10 سنت رسی دیده است.

شاخص دلار آمریکا 0.1 درصد پایین آمده و خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزان‌تر کرده‌است.


سرمایه‌گذاران منتظر سخنرانی پاول هستند که قرار است در ساعت 16:35 به وقت گرینویچ انجام شود و نشانه‌های بیشتری از سیاست بانک مرکزی آمریکا ارائه دهد.

استفن میران، عضو جدید هیئت‌مدیره فدرال رزرو آمریکا در روز دوشنبه گفت فدرال رزرو بازار اشتغال را بدون پایین آوردن شدید نرخ بهره به خطر می‌اندازد. این اظهارات مورد مخالفت 3 تن دیگر از اعضای هیئت مدیره قرار گرفت که معتقد هستند بانک مرکزی باید نسبت به تورم محتاط باشد.

بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته نرخ بهره را 25 واحد پایین آورد و اعلام کرد با توجه به شرایط بازار کار، احتمالا نرخ بهره در جلسات آینده بازهم کاهش می‌یابد. اما درمورد ادامه تورم بالا هم هشدار داد.

سرمایه‌گذاران حالا 90 درصد احتمال می‌دهند نرخ بهره 25 واحد دیگر در ماه اکتبر پایین بیاید و 75 درصد هم احتمال می‌دهند یک کاهش دیگر در ماه دسامبر صورت بگیرد.

تحلیلگران عقیده دارند آهسته شدن روند رشد اقتصاد، تورم بالا، تغییر دورنمای ژئوپلیتیکی و ضعف دلار تقاضا برای سرمایه‌گذاری در طلا را همچنان در سطح بالایی نگه می‌دارد.

در میان سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با 0.25 درصد کاهش به 44 دلار و 11 سنت رسید و پلاتین با یک کاهش 0.41 درصدی 1413 دلار و 50 سنت معامله می‌شود.

