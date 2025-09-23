En
آیا پزشکیان وارث هاشمی در مذاکرات هسته‌ای خواهد بود؟!

در چهل‌وپنجمین سالگرد شروع جنگ و 37 سال پس از تلاش هاشمی برای ختم آن، برخی انتظار دارند مسعود پزشکیان با بهره از اعتماد رهبری به خود، همین نقش را برای ختم مناقشه هسته‌ای برعهده گیرد. توصیه‌ای که به مذاق تندروها خوش ننشسته و آن را به خوش‌رقصی برای ترامپ تعبیر کردند.
آیا پزشکیان وارث هاشمی در مذاکرات هسته‌ای خواهد بود؟!

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه هم میهن، دغدغه هاشمی در وهله اول، خروج از بن‌بستی بود که کشور به‌خاطر جنگ به آن گرفتار شده بود و البته جان‌هایی که قربانی می‌شد و باقی همه فرع بود. اکنون نیز اگرچه همه می‌دانند رابطه پزشکیان و رهبری از جنس امام و هاشمی نیست و هاشمی خود نقش تأسیسی داشت، ولی به هر رو در قبال هر پدیده، مدام باید ارزیابی کرد و سنجید که می‌ارزد یا نه. 

هاشمی استمرار جنگ در پی هشت‌سال را در یک کفه ترازو گذاشت و در کفه دیگر، پایان آن را . و دومی چربید. کاری که از پزشکیان انتظار می‌رود، ملاقات ناگهانی و بی‌برنامه با ترامپ نیست چراکه شاید رفتاری تحقیرآمیز نشان دهد یا نپذیرد یا بر اسنپ‌بک اثر نگذارد یا تندروهای داخلی را تحریک کند.

انتظار این است که پرونده مناقشه هسته‌ای را در ترازو قرار دهد، چراکه این باور در جامعه قوت گرفته که هرقدر هم بیَرزد بهای آن گزاف شده و بیم آن می‌رود که از پنجم مهرماه که ازقضا با بازگشت رئیس‌جمهور از نیویورک هم‌زمان شده کلان‌تر شود. به این ترازو بنگرد و اقدام متناسب با آن را انجام دهد.

مسعود پزشکیان هاشمی رفسنجانی انرژی هسته ای پایان جنگ جنگ دفاع مقدس نیویورک سفر به نیویورک مذاکره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
1
7
پاسخ
دیدار پزشکیان و ترامپ مفید و لازم است.
وگرنه انجام یک سخنرانی کلیشه ای و چند دیدار هیچ فایده ای برای مملکت ندارد.
ناشناس
|
Australia
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
3
پاسخ
مرحوم هاشمی توانایی صد تا رییس جمهور بود جناب پزشکیان یک دهم هم نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
2
پاسخ
تا کی قراره خودمونو از مذاکرات مستقیم قایم کنیم؟ دلیل قایم کردنمون چیه؟ طرق مذاکره قراره چی به ما بگه که ما جوابی براش نداریم؟ کدوم کسور با پیغام و پسغام مشکلاتشو حل کرده؟ اخه تا کی؟
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
