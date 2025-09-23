تاجرنیا در ۳۶۰: هیچ اتفاق غیر اخلاقی در اردوی کیش رخ نداده

به گزارش تابناک، علی تاجرنیا، دوشنبه شب در برنامه فوتبال ۳۶۰ به پرسشهای احسان فردوسیپور پاسخ داد. او در پاسخ به این که چرا تیم دیر بسته شد، گفت: «سیاست آن زمان تمرکز روی مسابقات حذفی بود.»
تاجرنیا در خصوص حاشیههای مطرحشده درباره اردوی کیش تصریح کرد: «در برخی کانالها این مسائل مطرح شد، اما منابع آنها شناسنامهدار نبودند و پس از پیگیری مشخص شد که کاملاً کذب است. هیچ کار غیر اخلاقی در اردوی کیش رخ نداده و تیم حقوقی باشگاه نیز پیگیر ادمین توتال است.»
تاجرنیا همچنین درباره وضعیت رقابتهای لیگ گفت: «سیدورف امروز تأکید کرد که رقبای اصلی برای قهرمانی شرایط خوبی ندارند و هنوز برای قهرمانی دیر نشده است. اما به نظر من این کافی نیست و ما با کادرفنی با انگیزه و بازیکنانی که داریم، انتظار بیشتری داریم.»
در پایان، تاجرنیا اعلام کرد که در انتخابات مجلس شرکت نخواهد کرد و فعلاً قصدی برای حضور در انتخابات شورای شهر نیز ندارد.
