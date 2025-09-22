En
برترین بازیکن جوان زن سال ۲۰۲۵ انتخاب شد + عکس

ویکی لوپز، هافبک بارسلونا برنده جایزه کوپا (برترین بازیکن جوان سال) در بخش زنان شد
به گزارش تابناک، ویکی لوپز، هافبک و وینگر جوان و بااستعداد اسپانیایی، متولد ۲۰۰۶ است که در باشگاه بارسلونا بازی می‌کند و به‌عنوان یکی از ستاره‌های آینده فوتبال زنان شناخته می‌شود.

او تاکنون در تیم ملی اسپانیا عملکرد درخشانی داشته و جوان‌ترین بازیکن ملی در تیم بزرگسالان است.

لوپز با مهارت‌های تکنیکی، سرعت و دید بازی بالا، نقش مهمی در موفقیت‌های تیمش در لیگ قهرمانان اروپا و مسابقات بین‌المللی ایفا کرده و به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از چهره‌های شاخص فوتبال زنان جهان است.

