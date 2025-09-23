بیژن نوباوه وطن، نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به سفر رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان به نیویورک مدعی شد سناریویی از پیش طراحی شده که در جریان آن دیداری میان او و دونالد ترامپ صورت گیرد. در همین زمینه، تابناک سراغ این نماینده مجلس رفت تا جزئیات بیشتری از این ادعا را جویا شود که آیا واقعاً برنامه‌ای برای دیدار ترامپ و پزشکیان تدارک دیده شده؟

گفت‌وگوی بیژن نوباوه وطن با پایگاه خبری تابناک را در ادامه می‌خوانید:

ترامپ بدنام‌ترین و بدترین رؤسای جمهوری امریکاست

مهم‌ترین مسئله این است که بررسی کنیم این دیدار چه تأثیری بر روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غربی، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، خواهد داشت یا نخواهد داشت. پیش از آن‌که بگوییم چنین دیداری انجام می‌شود یا خیر یا اینکه صرفاً یک گمانه‌زنی است، باید توجه کنیم که نمونه‌های مشابهی در گذشته وجود داشته است؛ از جمله در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و جرج دبلیو بوش یا زمان محمود احمدی‌نژاد و کلینتون حتی دیدارهای اتفاقی در راهروهای سازمان ملل صورت می‌گرفت.

ترامپ شخصیتی نیست که جمهوری اسلامی بخواهد با او دیداری داشته باشد

چنین مسائلی تقریباً هر سال مطرح بوده اما واقعیت این است که ما باید ببینیم این دیدارها و این مسائل چقدر آورده برای کشور ما دارند؛ به‌خصوص بین رؤسای جمهوری آمریکا، ترامپ بدنام‌ترین و بدترین رؤسای جمهوری است که آخرین نیرنگش تلاش برای نابودی نظام ما بود و حمله به تاسیسات هسته‌ای را مطرح کرد. او شخصیتی نیست که جمهوری اسلامی بخواهد با او دیداری داشته باشد. او قاتل ژنرالِ ما، ژنرال‌های ارتش ما، ژنرال‌های سپاه ما و هم قاتل شهید قاسم سلیمانی بوده‌ است.

آمریکایی‌ها دنبال شکستن ابهت جمهوری اسلامی هستند

تجربه‌ای که من دارم، در پنج - شش سالی که در سازمان ملل بودم، حداقل دو - سه مورد از این مسائل را تجربه کردم. آمریکایی‌ها فقط دنبال شکستن ابهت جمهوری اسلامی هستند؛ ایران کشوری است که با قدرت در مقابل غرب، اسرائیل و ناتو ایستادگی کرده است. این‌ها می‌خواهند از این فرصت سازمان ملل در واقع آن چیزی که نتوانستند در صحنه‌های نظامی، در صحنه‌های مبارزات اقتصادی و تحریم‌ها به دست بیاورند در صحنه‌ی تبلیغاتی به دست بیاورند. این یک مسئله بسیار مهم است، به نظرم اصلاً این اتفاق نباید بیفتد.

عدم صلاحیت پزشکیان را امضا خواهم کرد

عده‌ای هستند که با شایعه‌سازی در واقع ذهن مردم را آماده می‌کنند؛ جریانی در کار است که دنبال این ارتباط است. این جریان یک جریان ناسالم برای جمهوری اسلامی است. حالا عده‌ای می‌گویند که این‌ها اصلاح‌طلب هستند؛ من اصلاً نظرم به اصلاح‌طلبی و این چیزها نیست — این‌ها افرادی هستند که قطعاً مأموریت این کار را دارند. یعنی من فکر می‌کنم در صحنهٔ دیپلماسی کشور یک خطای بسیار، بسیار بزرگ استراتژیک است که اگر ما بخواهیم چنین کاری را انجام دهیم. البته ملت هم راضی نیستند؛ یعنی ما در مجلس قطعاً عکس‌العمل نشان خواهیم داد. اگر قرار باشد و مذاکرات هم صورت بگیرد، قطعا رئیس جمهور استیضاح خواهد شد و بنده از اولین اشخاصی هستم که عدم صلاحیت ایشان را امضا خواهم کرد. و این مسئله اصلاً به نفع جمهوری اسلامی ایران نیست.

پزشکیان زیر بار مذاکره نمی‌رود

ما الآن در موضعی هستیم که هم مظلوم واقع شده‌ایم، هم مورد حمله قرار گرفته‌ایم و هم در یک به‌ اصطلاح قلهٔ قدرت قرار گرفته‌ایم با وجود اسنپ‌بک، هیچ‌کدام بدتر از این ده سال گذشته که آمریکا بر سر جمهوری اسلامی آورده نبوده؛ حتی دارو را بر ما حرام کرده و برای ما تحریم گذاشته است. بدتر از این نخواهد بود. این‌ها دارند جو‌سازی روانی می‌کنند. در واقع ظرفیت‌سنجی می‌کنند در کشور و مطمئن باشید ظرفیت این مسئله در کشور وجود ندارد. من باور ندارم که آقای پزشکیان زیر چنین باری برود؛ باری که من می‌دانم اطرافیان ایشان — که ما می‌شناسیم — و اطلاعات دقیقی داریم و دنبال این هستند که حتماً این اتفاق صورت بگیرد و نظام جمهوری اسلامی در واقع از آن ابهت خودش فروپاشد.

بنده درباره اینکه این درخواست دیدار از طرف کدام کشور بوده اطلاعی ندارم. عرض من این است طبق تجربه‌ای که در سازمان ملل داشتم همانند دیدارهای قبلی، زمانی که آقای خاتمی آمده بود، می‌گفتند شاید اتفاقی بخواهد رد شود در راهرو رئیس جمهور امریکا را ببینند در حالی‌که سازمان ملل حداقل ده تا راهرو دارد، یعنی به‌راحتی کسی می‌تواند از جایی برود و کسی نتواند آن را ببیند و اینطور نیست و این یک بازی بود و زمان آقای احمدی نژاد هم همین‌طور بود.

دولت صلاحیتش را از دست خواهد داد

من فکر می‌کنم این بازی در واقع از سوی عده‌ای است که به‌ اصطلاح با تفکرات خاص دارند این کار را می‌کنند و می‌خواهند ظرفیت‌سنجی کشور را انجام دهند و ببینند نظر مردم و رسانه‌ها چیست چون مردم تحمل یک چنین دولتی را نخواهند داشت. الآن به دلیل مشکلاتی که ما داریم تلاش می‌کنیم به دولت کمک کنیم. اگر دولت بخواهد چنین راهی را برود تمام ابهت جمهوری اسلامی در برابر دولت متجاوزی که آخرین تجاوزش را دنیا دارد، قبول می کند و می‌بیند بخواهد صورت بگیرد از دیدگاه بنده یقینا دولت صلاحیتش را از دست خواهد داد.

نمی‌خواهند دولت در مسیر دموکراسی حرکت کند

وقتی قانون به‌اصطلاح دروغ‌پردازی و جرایم مطبوعاتی مطرح شد. دولت لایحه اش را دو فوریتی داد این قانون در همه جای دنیا وجود دارد، وقتی قانونی با دو فوریت به صورت «لایحه» از سوی دولت ارائه می‌شود ــ نه به شکل «طرح» از طرف نمایندگان ــ مشاهده می‌کنیم همان لایحه با سه فوریت بازمی‌گردد و حتی التماس می‌کنند که مطرح نشود. این نشان می‌دهد که برخی لایحه‌ها در داخل دولت وجود دارند که اساساً نمی‌خواهند دولت در مسیر دموکراسی حرکت کند. آنها خواسته های خودشان را می‌خواهند.

وی در بخش دیگری بیان کرد: الآن گفته‌اند که می‌خواهیم لایحه مربوط به موتورسواری خانم‌ها را مطرح کنیم. من صرف‌نظر از این‌که حالا درست یا غلط است، واقعاً در این شرایط اقتصادی و سیاسی کشور آیا چنین لایحه ای لازم است؟ آیا آن افراد مرموزی که در داخل دولت دارند این کارها را انجام می‌دهند، همان‌ها نیستند که امروز می‌خواهند بین ایران و آمریکا رابطه برقرار شود و همه در واقع قدرت جمهوری اسلامی ایران — که بیشتر قدرت نرم است — همهٔ این قدرت از دست ملت ایران خارج شود.

نوباوه تاکید کرد: من این را یک خیانت خیلی بزرگ می‌دانم که کسی بخواهد چنین کاری کند. من شنیده‌ام که این‌ها گفته‌اند ما در سفر آقای پزشکیان، به سازمان ملل مسئله را حل می‌کنیم؛ صحبت از این است که قدرت هسته ای را بدهند یا توافق کنند که غنی سازی را به صفر برسانند. این یک خیانت خیلی، خیلی بزرگ است اگر بخواهند این کار را انجام دهند.