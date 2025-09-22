تفاوت چهره متین ستوده و خواهرش + عکس

به گزارش تابناک، متین ستوده در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۴ در شهر تهران به دنیا آمد. پدر او که اهل خرمآباد و دارای اصالت لر است، به عنوان کارمند بازنشسته صداوسیما فعالیت داشته و مادرش نیز در عرصه معلمی دبستان مشغول به کار بوده است. او یک خواهر و یک برادر بزرگتر از خود دارد و دوران تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته مدیریت بازرگانی پشت سر گذاشته است.
متین ستوده اخیراً در یکی از پستهای خود در شبکهی اجتماعی اینستاگرام به شکلی متفاوت خواهرش را به مخاطبان معرفی کرده است. در ادامه تصویری از این پست را مشاهده میکنید:
تفاوتهای جالب میان خواهران
اینطور که از عکسها مشخص است، شباهت زیادی میان چهره متین ستوده و خواهرش دیده نمیشود. این موضوع باعث شده که برخی از فالوورهای او درباره این تفاوتها اظهار نظر کنند و نظرات جالبی را به اشتراک بگذارند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید