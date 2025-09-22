En
جولانی: نمی‌خواهیم با اسرائیل وارد جنگ شویم

رئیس موقت دولت سوریه در خصوص آینده روابط میان این کشور و رژیم صهیونیستی اذعان کرد در حال تلاش برای آرام‌سازی اوضاع با اسرائیل هستیم.
جولانی: نمی‌خواهیم با اسرائیل وارد جنگ شویم

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، احمد الشرع (جولانی) رئیس موقت دولت سوریه که برای شرکت در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به‌سر می‌برد، در سخنرانی خود در دانشگاه کونکوردیا گفته است جولان اشغالی بر اساس اسناد سازمان ملل متعلق به خاک سوریه است. اسرائیل بیش از ۱۰۰۰ مرتبه در ماه‌های گذشته به سوریه تجاوز کرده است.

وی در خصوص آینده روابط میان سوریه و رژیم صهیونیستی اذعان کرد در حال تلاش برای آرام‌سازی اوضاع با اسرائیل هستیم. ممکن است در خصوص برقراری روابط با اسرائیل پس از توافق امنیتی صحبت کنیم. سوریه در مرحله سازندگی قرار دارد و ضروری است که با همه کشور‌ها روابط دوستانه برقرار کند.

جولانی در پاسخ به انتقادات وارد شده در خصوص فراگیر نبودن دولت موقت سوریه گفت دولت سوریه همه گروه‌های مختلف مردمی را نمایندگی می‌کند. ما با سرعت به سوی ساختن سوریه جدید حرکت می‌کنیم. خاک سوریه منبعی برای تهدید هیچ طرفی نخواهد بود.

وی اشاره‌ای به نظام سابق سوریه کرد و  مدعی شد بیش از ۲۵۰ هزار نفر در سوریه مفقود شده‌اند و یک میلیون نفر طی ۱۴ سال گذشته کشته شدند.

